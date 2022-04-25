台中毒犯為賺5000元 提供無人地址收藏毒畫框得坐3年牢

台中市蔡姓男子為賺取5000元報酬，涉嫌提供無人地址給販毒集團，收取從荷蘭寄來、藏有K他命的海報畫框，包裹在前年1月入關時被海關發現，警方循線抓到領包裹的曾姓共犯，扣得906克K他命，台中高分院審結，認定蔡涉犯共同運輸毒品罪，判刑3年，仍可上訴。

判決指出，蔡姓男子（21歲）在2019年9月間，經由李姓男子告知，若提供無人居住的地址，當作郵包收件地址，李會找曾姓男子前往領取包裹，等領到包裹後，蔡再告知李，指派他人找曾領包裹，蔡、曾可朋分1萬元的酬勞。

蔡允諾後，先由不詳的販毒集團，在前年1月20日，把淨重906克的K他命，裝填在珍珠板內，再黏貼外籍模特兒的海報後，偽裝成畫框，從荷蘭以空運方式郵寄寄出，寄到蔡提供的台中市西屯區的住址。

台中海關在同年1月31日查驗郵包後，經拉曼光譜儀器檢驗分析，呈現第三級毒品K他命反應，通報警方追查，警方先在同年2月6日上午11時許，查獲依上手指示，前往郵局領包裹的曾姓男子（經判刑3年確定），查扣藏有906公克K他命的藏毒畫框，接著在同年12月2日，持搜索票前往南投縣，查獲蔡男，查扣聯繫工作的手機、易付卡、三級毒品成分的咖啡包殘渣袋、K盤的贓證物。