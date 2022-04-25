快訊

總統府再爆6案 新增5憲兵、1車籍管理員工確診

美國前進戰略能對抗中國？ 看濱海作戰團的變革

馬克宏驚險連任：面對分裂「四個法國」？

氣3個月幼子溢奶竟浸熱水5分鐘 北檢起訴狠父

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名溫姓男子去年7月間因照顧兒子喝奶時，溢奶弄髒全身，他竟將兒子浸泡在滾燙熱水5分鐘，造成其皮膚多處紅腫、水泡等2度至3度燙傷，燙傷面積超過25%。台北地檢署調查後，日前依家暴傷害罪起訴溫男。

起訴指出，去年7月17日晚間11時，家住北市信義區的溫男，照顧出生未滿4個月的兒子喝奶時，因兒子因溢奶弄髒全身，要幫兒子洗澡，擅自將兒子浸泡在熱水臉盆，不斷注入熱水達5分鐘之久而任其燙傷。

溫父的作法導致兒子臉部、雙手、胸部、腹部有2至3度燙傷，且超過25%以上的表面績之多處脫皮紅腫、水泡等傷害。直到當日晚間邱姓妻子察覺，緊急將兒子送醫，醫院懷疑是家暴兒虐事件，緊急通報警方且由台北市政府提出告訴。

檢方調查後，認為溫男涉犯刑法、家庭暴力防治法家庭暴力之傷害罪，依法起訴。

北市一名溫姓男子，去年7月因照顧兒子喝奶時，溢奶弄髒全身，他竟將兒子浸泡在滾燙熱水5分鐘，造成其皮膚多處紅腫、水泡等2度至3度燙傷，燙傷面積超過25%。台北地檢署依家暴傷害罪起訴溫男。
北市一名溫姓男子，去年7月因照顧兒子喝奶時，溢奶弄髒全身，他竟將兒子浸泡在滾燙熱水5分鐘，造成其皮膚多處紅腫、水泡等2度至3度燙傷，燙傷面積超過25%。台北地檢署依家暴傷害罪起訴溫男。

北市 家庭暴力 傷害罪

延伸閱讀

疫情燒進新北檢 一檢察官深夜確診、五人居家隔離

航特部士官遭錢莊逼債涉殺人未遂 北檢聲押禁見

北檢1法警PCR陽性 快篩26名接觸者晚間大消毒

北市再曝14張海量足跡 多間酒店、百貨公司還有北檢、星聚點

相關新聞

氣3個月幼子溢奶竟浸熱水5分鐘 北檢起訴狠父

北市一名溫姓男子去年7月間因照顧兒子喝奶時，溢奶弄髒全身，他竟將兒子浸泡在滾燙熱水5分鐘，造成其皮膚多處紅腫、水泡等2度...

又因傳前女友不雅照挨告 林秉樞獲不起訴處分

立委高嘉瑜前男友林秉樞因暴力對待高嘉瑜被起訴偽造文書等八罪。案件移審新北地方法院，合議庭認為林秉樞有反覆實施恐嚇、強制之...

LINE轉傳「謝長廷竄改國名」 台中市議員確定賠20萬元

台中市議員張瀞分3年前在立委江啟臣的LINE群組，轉發指控駐日代表謝長廷擅自更改國名為「台灣」，被日本裁罰7000萬日圓...

助考生作弊進中油 技術員丟鐵飯碗喊冤 興訟踢鐵板

高雄地檢署和廉政署南調組2年前偵破國營事業舞弊集團，幫助29名考生捧到鐵飯碗；其中，中油黃姓員工，被控涉嫌「仲介」槍手代...

留美碩士女偕男友持鎚進校園弒父 不顧倒地喊「再打」

台中市江姓女子與男友赴美攻讀碩士，不滿父親不再資助留學費用，前年底返國後，數度找父母理論，遭拒於門外懷恨在心，去年底預藏...

陳超明涉SOGO案遵期出庭 法官：今起不用去派出所報到

台北地院審理立委集體貪瀆案，訂今年7月6日宣判，偵查、審理中羈押禁見涉SOGO案的陳超明交保後，法官命他每周二去派出所報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。