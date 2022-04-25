氣3個月幼子溢奶竟浸熱水5分鐘 北檢起訴狠父

北市一名溫姓男子去年7月間因照顧兒子喝奶時，溢奶弄髒全身，他竟將兒子浸泡在滾燙熱水5分鐘，造成其皮膚多處紅腫、水泡等2度至3度燙傷，燙傷面積超過25%。台北地檢署調查後，日前依家暴傷害罪起訴溫男。

起訴指出，去年7月17日晚間11時，家住北市信義區的溫男，照顧出生未滿4個月的兒子喝奶時，因兒子因溢奶弄髒全身，要幫兒子洗澡，擅自將兒子浸泡在熱水臉盆，不斷注入熱水達5分鐘之久而任其燙傷。

溫父的作法導致兒子臉部、雙手、胸部、腹部有2至3度燙傷，且超過25%以上的表面績之多處脫皮紅腫、水泡等傷害。直到當日晚間邱姓妻子察覺，緊急將兒子送醫，醫院懷疑是家暴兒虐事件，緊急通報警方且由台北市政府提出告訴。