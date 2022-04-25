又因傳前女友不雅照挨告 林秉樞獲不起訴處分

立委高嘉瑜前男友林秉樞因暴力對待高嘉瑜被起訴偽造文書等八罪。案件移審新北地方法院，合議庭認為林秉樞有反覆實施恐嚇、強制之虞，裁定羈押禁見，目前該案仍審理中，林秉樞又因傳前女友的裸照再被告發妨害風化，但檢方認為他並無散布意圖，予以不起訴處分。

林秉樞被告發，指謫他在與一名女子交往期間取得女子不雅照，後來卻將不雅照傳給李姓友人觀看，涉案散布猥褻物品等罪嫌，林秉樞則喊冤稱，照片是女子自己傳給他的，當時因為李姓友人向他提到太太的事情，他才傳不雅照給李姓友人，沒有傳給其他人。

檢方調查後，發現林秉樞確實只有將不雅照傳給李姓友人，並未傳給其他不特定的人或特定多數人，未構成「散布」行為，因此無從合理懷疑林秉樞有犯行，予以不起訴處分。