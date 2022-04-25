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助考生作弊進中油 技術員丟鐵飯碗喊冤 興訟踢鐵板

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄地檢署和廉政署南調組2年前偵破國營事業舞弊集團，幫助29名考生捧到鐵飯碗；其中，中油黃姓員工，被控涉嫌「仲介」槍手代考，遭雄檢起訴後，也被中油解雇，黃喊冤稱他是幫考生「介紹工作」，作弊跟他無關，但高雄高分院審理時，發現黃在檢方調查時自承協助考生舞弊，認為中油解雇有理，判黃男敗訴。可上訴。

黃姓男子在中油擔任技術員，月薪高達7萬餘元，但他被控擔任舞弊集團的仲介，協助考生將身分證、健保卡等照片以遺失為由，重新換發，再變造為槍手照片，應考時成功騙過試務人員，每名考生頭款、尾款收取逾百萬餘元，黃則因介紹考生，收取舞弊集團提供的仲介費。

雄檢、廉政署獲報後展開調查，發現黃男等員工至少協助29名考生順利進入中油任職，不法獲利超過5000萬元，黃男經雄檢調查後起訴（案件仍在一審審理中），至於作弊錄取的考生，則全被中油解職，黃也因協助考生舞弊，被中油依規定解職，痛失鐵飯碗工作。

黃男不服，認為他是「介紹」中油工作給考生，但考生怎麼考進中油，他並不清楚，並沒有參與舞弊集團的犯行，而且考生錄取的工作，跟他職務沒關係，並未造成公司權益受損，向法院提確認僱傭關係之訴，希望保住工作。

但橋頭地方法院審理時，法官發現黃男在檢方偵查時，自承曾協助舞弊集團接洽考生，還請對方去補辦健保卡，甚至45萬元頭款、100萬元尾款，都是黃男負責取款，他再從中收取10萬元介紹費，加上考生家屬等證詞，認定黃男確實有居中牽線，協助考生考進中油。

一審認為，中油依員工考核獎懲事項，認為黃有營私舞弊行為解雇有理，判黃男敗訴。黃不服上訴，重申考生作弊跟他無關，不能因考生自己舞弊就將他解雇；但中油反駁，稱黃男收取10萬仲介費，還被檢方起訴，情節重大，已構成解雇要件，將他解雇並未違反法規。

高雄高分院合議庭審理後，檢視相關事證，認為黃男確實與舞弊集團有聯絡，一審認事用法無誤，駁回黃男上訴。可上訴。

中油黃姓員工幫考生舞弊，被中油公司解職，他不服提告希望保住工作，最後判敗訴。本報資料照片
中油黃姓員工幫考生舞弊，被中油公司解職，他不服提告希望保住工作，最後判敗訴。本報資料照片

中油 健保卡

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