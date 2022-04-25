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連千毅遭勾惡爆NFT割韭菜不忍了 提告稱買賣歡喜甘願
知名直播主連千毅日前跟YouTuber「勾起你心中的惡」（下稱勾惡）槓上，連千毅因在網路上販賣個人NFT，表示價值高昂，可以買法拉利、賓士等名車，然而，勾惡卻在YouTube上爆料說有民眾投訴「連千毅NFT狂跌，買了根本就被騙」。連千毅今天早上至新北地檢署按鈴申告，提告勾餓妨害名譽。
連千毅今天按鈴申告，開記者會控訴勾惡兩點，第一是勾惡作影片都在斷章取義，稱「他把我講的話後面那段放上去，前面剪掉」，第二點稱自己在做NFT，有漲有跌都很正常，說羅志祥跌了60%，陳零九58%，去年臉書進入元宇宙整整跌了一半，股價腰斬，包括鴻海收購虛擬貨幣公司後，這幾天的股價也暴跌，質問「難道他們的股民都要去告他們嗎？」
針對勾惡的NFT詐騙指控，連千毅回應，這些買賣都是歡喜甘願的，反指控勾餓「妨害名譽騙流量」，都下聳動標題讓人先入為主，因此今天來新北地檢署按鈴申告。
連千毅反問勾惡，為什麼要帶一個面具？若想解決問題的話，5月5日相約他「拿下面具」辯論，更嗆「若到時後沒有到，就請自行退出YouTube、直播界」。
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