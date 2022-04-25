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上網點名北市議員有特權 民眾黨發言人楊寶楨挨告

聯合報 / 記者賴佩璇李承穎／台北即時報導

台北市議員擬參選人「焦糖哥哥」陳嘉行今上午親赴台北地檢署按鈴告發，控訴民眾黨發言人楊寶楨在臉書上點名北市議員簡舒培、苗博雅有特權，該隔離沒隔離，涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。

陳嘉行表示，民眾黨身為台北市的執政黨，又是國會在野第二大黨，楊寶楨身為民眾黨發言人，卻屢屢造謠生事、製造民眾恐慌，誣指苗博雅和簡舒培特權免隔離，此次告發，就是希望楊寶楨能適可而止。

他說，他不只在自己臉書號召民眾一人一信檢舉楊散播疫情假消息，更是主動告發楊，希望藉此遏止利用疫情行政治鬥爭歪風，力挺CDC與指揮官陳時中的防疫政策。

現場有媒體提問，對於資深媒體人周玉蔻6天前確診隔離，6天後卻喊自己沒確診，控在醫院的檢體被汙染等言論是否也違反散布假消息？

陳嘉行回應，周玉蔻心直口快，一切應該還是要以指揮中心和防疫人員為主，大家都需遵守指揮中心的規定。但周玉蔻說的是自己的事，不像楊寶楨說的是他人，是後還被證明根本是錯誤指控。

楊寶楨今天得知後說，當時已經解釋過，和苗博雅、簡舒培議員之間爭議，是因為訊息揭露的時間差而導致；寫臉書文的時候，不論是在她們兩位的臉書，或是媒體報導上，都沒有提到她們已經送進防疫旅館，只有講到她們快篩陰性。況且，在文中是用問句，提醒她們已知和周玉蔻在節目上算有密切接觸，難道不用像陳時中指揮官呼籲大家的進行「自主應變」嗎？

楊寶楨說，如果這樣就叫做造謠，同樣的邏輯，那周玉蔻算不算是「資深造謠仔呢？」從先前不斷搶先在指揮中心之前，爆料確診資訊，甚至曾爆料新一批莫德納疫苗的到貨時間，被陳時中打臉說「訊息不正確」；到這次她本人確診與否起爭議，都可以看出周玉蔻宛如地下防疫指揮官，對於疫情干擾有多麼嚴重。

台北市議員擬參選人「焦糖哥哥」陳嘉行，今上午親赴台北地檢署按鈴告發。記者賴佩璇／攝影
台北市議員擬參選人「焦糖哥哥」陳嘉行，今上午親赴台北地檢署按鈴告發。記者賴佩璇／攝影

隔離 陳嘉行 周玉蔻

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