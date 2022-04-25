違停橋上看風景 害騎士撞上喪命判緩刑

嘉義縣黃姓男子去年開車行經朴子市蒜頭大橋時，將車臨停在橋梁路邊查看車胎是否有異狀，下車後看到橋梁造型壯觀美景，於是拿起手機對著橋身拍照，剛好有李姓男子騎機車經過撞上轎車車尾人車倒地，送醫後不治；嘉義地方法院依犯過失致死罪，處有期徒刑8月，緩刑3年。

這件意外發生於去年6月24日下午3時24分許，黃男當時開著轎車，沿著嘉157線道由南往北行駛，在經過30.6公里處也就是蒜頭大橋上時，為了查看車輛輪胎是否有異狀，竟將車輛臨時停放在橋梁路邊，下車察看，因看見蒜頭大橋造型壯觀，於是在路中對橋身拍照。

這時李男騎乘普通重型機車過來，因不明原因疏未注意黃男停放於路邊的轎車，直接衝撞車尾部位，當場人車倒地，因此受有創傷性蜘蛛膜下腔出血、創傷性腸繫膜動脈破裂等傷害，黃男聽到撞擊聲響後趕緊回身查看，發現李男倒地受傷立即報警，李男經緊急送醫救治，然因傷勢引發多重器官衰竭、敗血症，病情惡化於同年7月15日死亡。

法官審酌，黃男所為係過失致人於死罪，依朴子分局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表等相關資料，黃男當場承認為肇事人，符合自首規定，自陳國中畢業、務農、家境勉持，已與被害人家屬達成調解、賠償，又其為肇事次因、被害人為肇事主因等一切情狀，量處犯過失致死罪，處有期徒刑8月。緩刑3年。可以上訴。