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違停橋上看風景 害騎士撞上喪命判緩刑

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣黃姓男子去年開車行經朴子市蒜頭大橋時，將車臨停在橋梁路邊查看車胎是否有異狀，下車後看到橋梁造型壯觀美景，於是拿起手機對著橋身拍照，剛好有李姓男子騎機車經過撞上轎車車尾人車倒地，送醫後不治；嘉義地方法院依犯過失致死罪，處有期徒刑8月，緩刑3年。

這件意外發生於去年6月24日下午3時24分許，黃男當時開著轎車，沿著嘉157線道由南往北行駛，在經過30.6公里處也就是蒜頭大橋上時，為了查看車輛輪胎是否有異狀，竟將車輛臨時停放在橋梁路邊，下車察看，因看見蒜頭大橋造型壯觀，於是在路中對橋身拍照。

這時李男騎乘普通重型機車過來，因不明原因疏未注意黃男停放於路邊的轎車，直接衝撞車尾部位，當場人車倒地，因此受有創傷性蜘蛛膜下腔出血、創傷性腸繫膜動脈破裂等傷害，黃男聽到撞擊聲響後趕緊回身查看，發現李男倒地受傷立即報警，李男經緊急送醫救治，然因傷勢引發多重器官衰竭、敗血症，病情惡化於同年7月15日死亡。

法官審酌，黃男所為係過失致人於死罪，依朴子分局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表等相關資料，黃男當場承認為肇事人，符合自首規定，自陳國中畢業、務農、家境勉持，已與被害人家屬達成調解、賠償，又其為肇事次因、被害人為肇事主因等一切情狀，量處犯過失致死罪，處有期徒刑8月。緩刑3年。可以上訴。

檢察官聲請簡易判決處刑書上指出，檢警訊問時黃男坦承不諱，另有朴子分局道路交通事故現場圖、道路交通事故肇事人自首情形紀錄表、車輛行車事故鑑定意見書等相關資料佐證。道路交通安全規則明文規定，汽車行駛時，不得在橋梁上臨時停車；黃男原應注意上開規定，竟疏於注意而造成事故發生，雖然被害人李男也有過失，但黃男仍無解於被告應負的過失責任。而且與李男死亡結果間，也具有相當的因果關係。

發生車禍事故的蒜頭大橋。記者李宗祐／攝影
發生車禍事故的蒜頭大橋。記者李宗祐／攝影
發生車禍事故的蒜頭大橋。記者李宗祐／攝影
發生車禍事故的蒜頭大橋。記者李宗祐／攝影

朴子 自首

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