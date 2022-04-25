賭性堅強！台南19名男女戴口罩聚賭被查獲

儘管新冠肺炎疫情升溫，台南市仍有男女賭客群眾賭博，警方昨天傍晚在安南區長溪路一棟透天厝民宅，查獲19名男女戴著口罩賭天九牌，及黃姓賭場負責人和吳姓屋主，警詢後黃及吳依賭博罪嫌移送南檢法辦，賭客依違反社會秩序維護法函送裁罰。

連日來，台灣本土新冠肺炎確診數飆升，昨天破5千例，正當需要加強防疫措施當下，仍有賭客不顧疫情，群聚賭博。

台南市警三分局昨天傍晚6點多，在安南區長溪路某3樓半透天民宅內，查獲以「天九牌」聚賭，現場查扣抽頭金、賭資共3萬多元及天九牌、骰子等營賭相關證物；警方訊後將賭場黃姓負責人（37歲）、屋主吳男(57歲)依賭博罪移送法辦，賭客依社會秩序維護法裁處。據了解，黃供稱，這處賭場2個月前才移來該處，每周約經營一天。

警方表示，接獲線報在安南區長溪路上有賭場隱藏在民宅內，每日賭客進進出出，深怕造成防疫破口。員警隨即佈線蒐證，昨晚見時機成熟，南警三分局及保安警察大隊特殊任務編組警力旋即持搜索票衝入賭場，賭客見警察衝入後，心知無法躲避查緝，便一臉無奈坐在椅子等候員警盤查身分。19名賭客，16名男子，3名女子，都是中老年人。