LINE轉傳「謝長廷竄改國名」 台中市議員確定賠20萬元

台中市議員張瀞分3年前在立委江啟臣的LINE群組，轉發指控駐日代表謝長廷擅自更改國名為「台灣」，被日本裁罰7000萬日圓的消息，被一狀告上法院，最高法院判張瀞分應賠償20萬元確定，另登報道歉部分，因大法官宣告違憲，而廢棄發回台中高分院更審。

謝長廷主張，張瀞分2019年11月5日在江啟臣的「幸福啟程家族」LINE群組，以「瀞分姐姐」的帳號轉發以「被封殺的電視新聞」為標題的訊息，指控謝長廷未經國會及全國人民表決， 私自將原「中華民國」國名篡改申請更名為「台灣」，被日本裁罰，須繳納7000萬日圓（合約台幣2100萬元)的高額稅賦。

訊息內容包括「有如竊國般的犯法行為」、「民進黨沒想到如此更名竟然是這樣的下場」、「被他最信任也最友好的日本政府給坑了」、「堂堂一個駐日代表謝長廷，竟然被日本乾爹給坑了，實在是無顏見江東父老」、「現在的偽政權是集體叛國的犯罪集團，人人得而誅之」，訊息最後更請網友宣傳。

謝長廷認為，張瀞分造謠、辱罵他如同竊國，又指他所屬的執政黨是偽政權、集體叛國的犯罪集團，他曾任律師、高雄市長、行政院長，現為駐日大使，張瀞分的貼文已嚴重影響大眾對他的評價，侵害他的名譽權，要求張瀞分賠償100萬元，並登報道歉3天。

張瀞分反駁，當初是已過世的助理在她不知情的狀況下貼文，經記者詢問後，她才知道是假新聞，當天收回貼文，也在群組表示貼文未經證實，請勿轉傳。

她指出，貼文是討論更名的公共事務，變更國名是我國歷次選舉的重大分歧爭議，應受言論自由保障，若需要逐字逐句確認是否有所依據，恐箝制言論自由；再者，她在群組已澄清貼文未經證實，請大家不要轉傳，足以回復謝長廷的名譽。

法院認為，張瀞分未舉證貼文是助理所為，且在群組中以「我」自稱，顯見「瀞分姐姐」帳號是張瀞分自己使用的，又轉傳貼文時，LINE群組有429人，而隔天也有媒體以貼文來報導。

判決指出，貼文是指謝長廷私自篡改國名，而被日本裁罰，足以讓大眾產生謝長廷有犯法、竊國、偽政權的負面印象，足以貶損人格。

再者，早在2017年間外交部已澄清過相關內容並非事實，張瀞分身為台中市議員，擁有團隊處理事務，應能迅速確認貼文的真實性，卻在轉發貼文前，沒有善盡查證義務，率然轉發散布於眾，確實侵害名譽權，一、二審皆判張瀞分應賠償20萬元，並登報道歉。