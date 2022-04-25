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酒駕男吃「戒酒藥」2年戒不掉 再次酒駕判刑7月去坐牢

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

有多次酒駕紀錄的張姓男子稱吃戒酒藥2年，還是酒後騎車，被測出酒測值超標；張辯無罪「酒測器不準、壞掉了」，台北地方法院審理認為，張對刑罰反應力弱，依公共危險罪累犯規定，判張需坐牢的有期徒刑7月。可上訴。

現年53歲的張姓男子2019年即曾因酒駕被新北地院判刑6月確定，2020年7月易科18萬元罰金結案，還是不悔改。

檢方指控，張2021年10月16日16時到20時，在新北市住處食用自己調配雞尾酒，騎機車出門，車行經台北市西寧南路口被警察攔查，測得酒精濃度每公升0.59毫克，移送法辦。

法官審理認為，張酒駕執行完畢1年多再酒駕，且有多次酒駕前科，應依累犯規定加重其刑，審酌他不遵守法令，自稱從事清潔工、收入不穩定，再考量張自述目前已在吃戒酒藥、吃了2年，家裡又有變故等，判他有期徒刑7月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

酒駕 酒測

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