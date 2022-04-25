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犯罪被害人保護修法 法務部：大幅調整補償金制度
立法院司法及法制委員會今天邀法務部就「犯罪被害人保護法」修法專案報告。法務部指出，犯罪被害人保護法修正除強化對犯罪被害人或家屬的協助，同時也大幅調整執行補償金制度。
法務部指出，自2019年成立研修專案小組，邀集專家學者、民間團體與被害人代表討論，陸續辦理超過30場研修會，於2021年3月30日提出修正案審查，再經行政院召開2次政策研商會議、10次逐條審查研商會議。
修正案是依據2017年司法改革國是會議相關決議、聯合國「犯罪與權力濫用被害人之司法基本原則宣言」、歐盟「犯罪被害人權利、支援及保護最低標準指令」等精神進而修法並落實被害人權益保障。
修正草案重點包括以被害人權益為核心發展架構、建構以家庭為中心的保護服務工作模式，並建請由行政院建立跨部會協調機制，釐清跨部會的保護責任與義務，以貫徹對犯罪被害人的權益保障。
法務部還說，行政院版修正草案將法律修正為7章、103條，修法重點則是配合法院組織法將各法院檢察署之「法院」文字去除，以避免生檢察機關隸屬法院的誤解，修正法案的名稱為「犯罪被害人權益保障法」。
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