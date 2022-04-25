快訊

不怕白跑！快篩試劑、口罩酒精哪裡買？ 2超商App＋LINE熱點教你輕鬆查

每天30分鐘強化心肺！專家教居家能做的有氧運動增強免疫力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

犯罪被害人保護修法 法務部：大幅調整補償金制度

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

立法院司法及法制委員會今天邀法務部就「犯罪被害人保護法」修法專案報告。法務部指出，犯罪被害人保護法修正除強化對犯罪被害人或家屬的協助，同時也大幅調整執行補償金制度。

法務部指出，自2019年成立研修專案小組，邀集專家學者、民間團體與被害人代表討論，陸續辦理超過30場研修會，於2021年3月30日提出修正案審查，再經行政院召開2次政策研商會議、10次逐條審查研商會議。

修正案是依據2017年司法改革國是會議相關決議、聯合國「犯罪與權力濫用被害人之司法基本原則宣言」、歐盟「犯罪被害人權利、支援及保護最低標準指令」等精神進而修法並落實被害人權益保障。

修正草案重點包括以被害人權益為核心發展架構、建構以家庭為中心的保護服務工作模式，並建請由行政院建立跨部會協調機制，釐清跨部會的保護責任與義務，以貫徹對犯罪被害人的權益保障。

法務部還說，行政院版修正草案將法律修正為7章、103條，修法重點則是配合法院組織法將各法院檢察署之「法院」文字去除，以避免生檢察機關隸屬法院的誤解，修正法案的名稱為「犯罪被害人權益保障法」。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

法務部 人權 司法改革 補償金

延伸閱讀

行政院發言人室1人確診 羅秉成居隔至5月2日

法務部特赦證明曝 韓豫平：當義無反顧接受徵召上戰場

法務部扮演行政院幕僚角色 為韓豫平案提解方

韓豫平貪汙獲特赦 蔡清祥：交花蓮地檢盡速送證明

相關新聞

酒駕男吃「戒酒藥」2年戒不掉 再次酒駕判刑7月去坐牢

有多次酒駕紀錄的張姓男子稱吃戒酒藥2年，還是酒後騎車，被測出酒測值超標；張辯無罪「酒測器不準、壞掉了」，台北地方法院審理...

犯罪被害人保護修法 法務部：大幅調整補償金制度

立法院司法及法制委員會今天邀法務部就「犯罪被害人保護法」修法專案報告。法務部指出，犯罪被害人保護法修正除強化對犯罪被害人...

負油價大逃殺 判期貨公司賠客戶

二○二○年期貨市場出現負油價大逃殺，王姓男子因無法下單致虧損，向開戶大昌期貨公司求償一萬八八一五美金（約五十五萬台幣）。...

個資外洩？虛擬通貨交易所用戶遭詐

手機釣魚簡訊出現新手法，有詐團傳訊要求被害人輸入虛擬通貨交易所資料，再盜轉虛擬貨幣，已二名被害人本月陸續報案，是未曾發生...

騙人帳戶還限制行動 台南高雄員警偵破詐欺車手集團

台南及高雄地區自今年2月以來，發生詐欺集團詐騙收購銀行帳戶，還限制帳戶持有人的行動自由，行徑囂張，引起台南及高雄警方高度...

超車沒打方向燈連吃35張單罰10萬 法官撤30張：已過當

台中市黃姓男子在去年7月駕駛貨車行經國道一號台南至雲林段時，沿途行駛變換車道超車，都沒有依規定打方向燈，遭後方駕駛沿路檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。