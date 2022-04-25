犯罪被害人保護修法 法務部：大幅調整補償金制度

立法院司法及法制委員會今天邀法務部就「犯罪被害人保護法」修法專案報告。法務部指出，犯罪被害人保護法修正除強化對犯罪被害人或家屬的協助，同時也大幅調整執行補償金制度。

法務部指出，自2019年成立研修專案小組，邀集專家學者、民間團體與被害人代表討論，陸續辦理超過30場研修會，於2021年3月30日提出修正案審查，再經行政院召開2次政策研商會議、10次逐條審查研商會議。

修正案是依據2017年司法改革國是會議相關決議、聯合國「犯罪與權力濫用被害人之司法基本原則宣言」、歐盟「犯罪被害人權利、支援及保護最低標準指令」等精神進而修法並落實被害人權益保障。

修正草案重點包括以被害人權益為核心發展架構、建構以家庭為中心的保護服務工作模式，並建請由行政院建立跨部會協調機制，釐清跨部會的保護責任與義務，以貫徹對犯罪被害人的權益保障。