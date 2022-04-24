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超車沒打方向燈連吃35張單罰10萬 法官撤30張：已過當
台中市黃姓男子在去年7月駕駛貨車行經國道一號台南至雲林段時，沿途行駛變換車道超車，都沒有依規定打方向燈，遭後方駕駛沿路檢舉，29分鐘的路程，黃被檢舉了35次，國道警察第四公路大隊依法祭出35張罰單，每張開罰3000元，總計開罰10.5萬元，黃以開罰時間未間隔6分鐘為由，打行政訴訟，法院認定，原處分過當，撤銷30張罰單。
判決指出，黃姓男子在去年7月11日下午4時42分至下午5時11分，駕駛貨車沿著國道一號北上297公里至241公里（麻豆至雲林段），沿途因變換車道沒有打方向燈，遭後方駕駛沿路檢舉，向國道警察第四公路警察大隊檢舉35次違規行為，警方依法告發後，函請公路總局新竹監理所裁罰。
公路總局新竹監理所認定黃雖然違規的行為歷程只有幾秒鐘，但仍有時序先後之別，行為地點也在不同路段，由社會一般第三者依自然觀察方式，可明確區隔為數個行為，且黃在各次變換車之際，前後方或相鄰車道分別有不同車輛正在行駛當中，非屬同一行為，可依行政罰法，分別處罰，開出35張3000元的罰單。
黃男收到罰單後不服，向台中地院提起行政訴訟，主張雖然有變換車道沒有打方向燈的行為，但他行駛的並非隧道路段，且多次違規行為，沒有間隔6分鐘，35次違規行為，應只記算5次，其餘罰單應該撤銷。
台中地院行政訴訟庭認為，根據道交條例規定，違規地點相距未達6公里、違規時間相隔未達6分鐘或未行駛經過一個路口，即不得連續舉發，警察機關受理民眾檢舉案件，適用相關規定，而黃行駛國道時，在29分鐘內被檢舉35次，新竹監理所以「分次處罰」，祭出35張罰單，已違反比例原則，處分過當，應給予5次處罰為合理，其餘罰單撤銷，可上訴。
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