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自稱竹聯幫分會長 假投資真詐騙57人逾8900萬元

中央社 / 高雄24日電

24歲連姓男子自稱是「竹聯幫仁堂弘仁會台南分會」會長，以詐欺為業，指揮手下收購銀行帳戶、金融卡等作為犯案工具，並以假投資方式，詐騙約57人、金額逾新台幣8900萬元。

高雄市警察局鹽埕分局今天發布新聞稿，宣布與台南市第六分局、苓雅分局聯手破獲這起詐騙案件。

警方表示，主嫌連男對外自稱「竹聯幫仁堂弘仁會台南分會」會長，平日以詐欺為業，自去年12月30日起，指揮操縱約8名手下，四處誘騙或收購被害人銀行帳戶、金融卡作為詐欺集團犯案工具，供其他不特定詐欺被害人匯款用。

警方調查發現，連男為收集帳戶，也會透過臉書（Facebook）發布提供工作機會等訊息，誘騙被害人應徵工作，結果卻是被強迫提供帳戶，提供帳戶後就遭非法拘禁在台南市賓館內，如有人想離開，就會被暴力毆打、恐嚇。

連男並以假投資方式，利用LINE及新興網路軟體群組，誘騙57名被害人匯出被詐騙款項共計8900多萬元，再指揮車手前往各地提款機或帶被害人臨櫃提領贓款；等帳戶被列為警示帳戶無法再匯入贓款後，才釋放提供帳戶的被害人離去。

警方日前在連男於台南處所查扣電腦、一粒眠589顆、K他命3.11克、手機、折疊刀、棍（球）棒、鐵鎚、聲光手榴彈、信號彈、手指虎、武士刀、點鈔機，以及現金8萬餘元等贓證物，連男並遭檢方聲押禁見獲准。

警方表示，全案已依涉嫌違反組織犯罪防制條例、詐欺、恐嚇、妨害自由、傷害、殺人未遂等，移送高雄地方檢察署偵辦。

詐欺 詐騙

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