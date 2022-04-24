屠夫疫情失業餓昏頭 持刀搶超商2600判4年2月

原本在肉品公司擔任屠宰作業員的詹姓男子，隻身南下求職，卻受疫情影響處處碰壁，只能靠零工維生，去年8月他經濟困窘，肚子餓了2天昏頭，持工作用的「屠刀」搶劫超商，得手2600元後逃逸，詹男一審被依強盜罪重判7年2月，他不服上訴，高雄高分院考量他與超商和解，加上遭搶店員也願給詹男機會，改判4年2月。可上訴。

判決指出，去年8月1日凌晨4時許，高雄仁武區一家超商闖入一名頭戴黑色安全帽、身著藍紫色連身雨衣、手戴白色麻布手套、腳穿白色雨鞋的歹徒，他持「屠刀」喝斥超商店員，向店員稱「搶劫」，逼店員交出收銀機現金，得手2600元以後逃逸。

警方獲報後展開追查，當天晚間9時許就在詹男藏匿的貨櫃屋逮人，查扣作案用的屠刀、犯案穿著的配件、衣物等，詢後依強盜罪嫌移送橋頭地檢署，並被檢方依法提起公訴，面臨最輕本刑7年的刑罰。

一審橋頭地方法院認為詹男不思以正途賺取金錢，竟非法強取財物，犯後僅坦承部分事實，仍否認加重強盜犯行，判他7年2個月有期徒刑，並沒收犯案所持的屠刀。詹男得手2600元，被重判7年2月，他不服上訴二審。

高雄高分院審理時，詹自稱他原先在台中肉品市場工作，但市況不佳，選擇南下高雄謀職，卻不巧碰到新冠肺炎疫情，工作受到影響，他只能靠零工度日，全身存款都已花光；行搶當天，他已經沒錢吃飯2天，因睡到一半被餓醒，才臨時起意去搶劫。

高雄高分院合議庭認為，詹男是「飢寒起盜心」，詹除了8年前酒駕曾被判刑2月外，並未有其他犯罪前科，認為他是對社會福利、扶助機制不熟悉，在飲食無以為繼情況下，才會持屠刀犯下搶劫，犯罪所得也拿去買食物果腹。