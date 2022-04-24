騎士紅燈左轉被警攔 不僅酒駕還是通緝犯下場慘

高雄市一名陳姓男子晚間騎車行經鳳山區一處路口，因紅燈左轉，被警網尾追攔查，警方不僅發現陳男是詐欺和竊盜2罪通緝犯，還聞到他身上有酒氣，當場酒測結果超過標準值，訊後將陳男解送歸案，另依公共危險罪嫌送辦。

鳳山警分局新甲派出所警員翁仕明、劉凱文21日晚上10時許，執行巡邏勤務，行經鳳山區瑞隆路和武營路口時，見陳姓男子（22歲）騎車在路口違規紅燈左轉，尾追在後。

當時警方鳴警笛，但陳男佯裝未聽見，在路口二度違規左轉時，被警方攔下，警方告知陳男「你闖紅燈了」，要求陳男交出證件，結果警方一查，赫見陳男分別是高雄和台中兩地地檢署發布的詐欺及竊盜通緝犯。

警方意外查出陳男是通緝犯，因陳男開口時，警方聞到陳男身上散發酒味，當施以酒測，結果酒測超過0.25毫克標準值，訊後將他解送歸案，並另案依公共危險罪嫌送辦。

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