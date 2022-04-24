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公車司機提醒掃實聯、戴口罩 乘客中指、國罵問候罰6千

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市邱姓男子在去年8月間搭乘豐原客運，當時洪姓司機提醒要掃手機實聯制、戴好口罩，但沒想到卻引來邱不滿，用台語多次以國罵飆罵洪，還伸出右手中指，洪據此提告公然侮辱，法院認定比「中指」等於罵三字經，認定邱涉公然侮辱罪，判罰6000元，得易服勞役6天，可上訴。

判決指出，邱姓男子在去年8月4日上午，搭乘洪姓男子駕駛的豐原客運207路公車，洪提醒邱上車後，要配合防疫規定，配戴口罩、以手機實名制，但邱卻心生不滿，在停靠公車招呼站開啟車門時，多次以台語國罵三字經、五字經，還對著洪伸出右手中指。

洪不滿被辱向警方提出告訴，並提供車內行車記錄器影像，邱到案時，承認涉案，全案依公然侮辱罪送辦。

台中地院豐原簡易庭審酌，依現今一般社會通念，「比中指」相當於「三字經」的肢體化言語，含有強烈侮辱他人的意思，邱是為一智識正常的成年人，當時因未配合政府防疫政策，遭洪姓司機糾正後出言辱罵、比中指，而且是在公車車內，屬於不特定人得共聞共見的場所，構成公然侮辱罪，判罰6000元，得易服勞役，可上訴。

公然侮辱

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