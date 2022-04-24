闆娘裝46萬設備後倒閉挨告詐欺 法院判無罪：經營不善

台中市羅姓女子3年前經營快餐店，與不銹鋼業者簽約購買46萬設備，裝設期間，羅女持續營業，但因經營不善，開門4個月就宣告倒閉，但羅女未支付任何價金，業者控告羅女涉嫌詐欺取財，不過台中高分院認為，羅女實際經營快餐店，只是經營不善倒閉，並非締約時就有意詐欺，維持一審原判，判羅女無罪確定。

判決指出，羅姓女子在2018年3月間，在南屯區經營快餐店，透過朋友找來不銹鋼業者簽約，在店址安裝水槽、工作台、湯爐、冰箱、鍋具等廚具設備，並進行水電、瓦斯管線配置，工程費用為46萬餘元，雙方約定由羅女先付30％訂金、貨到現場後再支付60%價金，驗收完成後再支付10%尾款。

羅女在同年月25日交付一張12萬餘元的定金支票，但同年4月初前往兌領時，因存款不足遭退票，而羅女後來一直藉故拖延，同年7月快餐店即結束營業，業者認為羅女涉嫌詐欺取財，提出告訴。

一審時，合議庭即認定，羅女實際上在該處經營餐廳，也以本名與廠商締結合約，而廠商依契約，可在第一次支付本票支付時，再進場施工，以確保足額收取，但業者在本票尚未支付前，就入場施工完畢，而衍生後續債務糾紛，就算認定羅女有惡意違約不履行的狀況，仍屬民事糾紛，無法認定羅女在一開始締約時，就有詐欺取得財物的不法意圖，判羅女無罪。