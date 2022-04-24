嗆警「你去給人Ｘ」 罵三次一次要罰一萬三千多元
李姓男子去年11月凌晨在新竹市東區文昌街與武昌街路口與民眾發生爭執，警方獲報前往處理，李盛怒下竟對兩名員警嗆「他Ｘ的」、「Ｘ你娘」、「你去給人Ｘ」，當場被員警依法帶返警局查辦；新竹地院審理終結，李被依侮辱公務員罪判拘役40日，易科罰金4萬元，換言之，嗆警三次一次要罰1萬3000多元。
法官認為，李男未能體認公務員依法執行職務是代表國家行使公權力，應予尊重，竟恣意侮辱依法執行職務的警員，心態、手段可議，影響社會秩序及公權力執行，蔑視警員執法尊嚴，並對警員名譽產生一定程度危害，考量李坦承犯行，態度尚可，審酌依侮辱公務員罪判拘役40日，易科罰金4萬元。
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