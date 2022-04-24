快訊

7.9萬人居家隔離 醫感謝兩種人讓疫情沒有「指數型爆發」

服用輝瑞抗新冠口服藥 出現令人費解的新冠「症狀反彈」現象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網路刊登賣物假訊息引人上鉤 台中男獲利11萬吃2月刑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子為了增加收入，在網路二手交易社團，刊登車床、螢幕等二手品販售，不過實際上並無相關商品，有22名網友看到，有意購買並匯款11萬餘元，但陳收到錢後，沒有出貨，網友才知受詐，一審依加重詐欺罪，判刑2年，陳上訴量刑過重，二審駁回訴請，維持原判。

判決指出，陳姓男子（34歲）明知自己無木工車床、銑床機台、液晶電視等物品可供販賣，但仍在2020年12月至2021年1月間，在大甲區的住處，以手機收入臉書社團後，以不同的人頭帳號，在拍賣商品頁面，刊登販售商品，期間有22名網友看到後，向陳聯絡交易方式後，匯款2000元至1萬元不等金額到陳指定帳戶內，不法獲利11萬餘元。

不過因陳收款後沒有出貨，買家發現有異後，報警提告，陳到案後，承認犯行，全案並有報案三聯單、ATM交易明細等交易資料，認定陳涉犯加重詐欺罪，依法送辦。

一審依法判刑2年，陳認量刑過重，上訴請求減輕其刑，並稱自己犯後態度良好，加上自家經濟狀況不佳。

台中高分院認為，陳犯行22次、金額有11萬餘元，一審判刑2年的刑度，並沒有依該罪的最低刑度仍嫌過重的行情，而且陳犯行時才34歲，屬於壯年，不思循正當途徑賺取錢財，以網際網路刊登不實販售物品訊息方式詐財，不僅侵害民眾財產法益，也危害社會善良秩序與風氣，衡諸社會一般人客觀標準，也不認為陳在客觀上有引起同情的情事，駁回陳訴請，維持原判，仍可上訴。

台中市陳姓男子在網路刊登假的賣物訊息，牟利11萬餘元，台中高分院判刑2年。記者陳宏睿／攝影
台中市陳姓男子在網路刊登假的賣物訊息，牟利11萬餘元，台中高分院判刑2年。記者陳宏睿／攝影

延伸閱讀

華視誤播台海戰爭 調查局火速約談導播與字幕人員到案

宋少卿17年後再酒駕今出庭坦承犯行 辯護人稱非累犯盼易科罰金

成立數位指揮中心反假訊息？蘇揆：已有防制平台小組

你今天被騙了嗎？「國際事實查核日」Google 推假訊息查核新功能

相關新聞

網路刊登賣物假訊息引人上鉤 台中男獲利11萬吃2月刑

台中市陳姓男子為了增加收入，在網路二手交易社團，刊登車床、螢幕等二手品販售，不過實際上並無相關商品，有22名網友看到，有...

借名買車不出錢還可賺11萬？ 車商詐欺免付貸款吃8月刑

苗栗縣胡姓男子是二手車商，在2019年間向江姓男子佯稱，若願意借名辦理貸款買車，除可先獲得11萬元報酬外，等車輛出租後，...

莽男和女友起口角 亂丟球棒菜刀嚇壞路人判罰5千

謝姓男子駕車行經台南市中西區府前一街，謝與女友發生口角爭執，謝將放置在車內球棒往外丟向他女友洩憤，嚇到路人起爭執，謝又拿...

自製長槍打鳥吃 移工反吃官司

台中泰國籍孟姓移工為了想獵捕鳥隻替自己加菜，竟撿來廢鐵、不鏽鋼及木把手，在宿舍自行製成一把具殺傷力的土製長槍，於河堤狩獵...

隱瞞殺人未遂前科 榮民就養金遭追回

台中王姓老榮民經退輔會就養安置，但退輔會查到他三十年前曾犯殺人未遂罪，通知王繳回十年來領到的就養金一百七十七萬多元，王主...

開玩笑偷襲摸女臀一把判拘役50天 佛心法官寫勸世文

基隆一名男子去年在某處公共場域，趁一名女子不注意時，以手觸摸女子臀部，法官認為男子為滿足自己開玩笑情緒，以偷襲方式不當觸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。