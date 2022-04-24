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網路刊登賣物假訊息引人上鉤 台中男獲利11萬吃2月刑
台中市陳姓男子為了增加收入，在網路二手交易社團，刊登車床、螢幕等二手品販售，不過實際上並無相關商品，有22名網友看到，有意購買並匯款11萬餘元，但陳收到錢後，沒有出貨，網友才知受詐，一審依加重詐欺罪，判刑2年，陳上訴量刑過重，二審駁回訴請，維持原判。
判決指出，陳姓男子（34歲）明知自己無木工車床、銑床機台、液晶電視等物品可供販賣，但仍在2020年12月至2021年1月間，在大甲區的住處，以手機收入臉書社團後，以不同的人頭帳號，在拍賣商品頁面，刊登販售商品，期間有22名網友看到後，向陳聯絡交易方式後，匯款2000元至1萬元不等金額到陳指定帳戶內，不法獲利11萬餘元。
不過因陳收款後沒有出貨，買家發現有異後，報警提告，陳到案後，承認犯行，全案並有報案三聯單、ATM交易明細等交易資料，認定陳涉犯加重詐欺罪，依法送辦。
一審依法判刑2年，陳認量刑過重，上訴請求減輕其刑，並稱自己犯後態度良好，加上自家經濟狀況不佳。
台中高分院認為，陳犯行22次、金額有11萬餘元，一審判刑2年的刑度，並沒有依該罪的最低刑度仍嫌過重的行情，而且陳犯行時才34歲，屬於壯年，不思循正當途徑賺取錢財，以網際網路刊登不實販售物品訊息方式詐財，不僅侵害民眾財產法益，也危害社會善良秩序與風氣，衡諸社會一般人客觀標準，也不認為陳在客觀上有引起同情的情事，駁回陳訴請，維持原判，仍可上訴。
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