借名買車不出錢還可賺11萬？ 車商詐欺免付貸款吃8月刑

苗栗縣胡姓男子是二手車商，在2019年間向江姓男子佯稱，若願意借名辦理貸款買車，除可先獲得11萬元報酬外，等車輛出租後，得款還可繳納購車貸款，待貸款繳畢再過戶給他，沒想到胡只繳三期貸款，他才知受騙。

台中高分院認胡涉詐欺得利罪，撤銷改判8月徒刑。

判決指出，胡姓男子是二手車商，為了牟取不法利益，涉嫌在2019年6月間，向江姓男子謊稱，若江願出借名義擔任購買中古車，擔任和潤公司申辦購車貸款借款人，他會先給江11萬元報酬，之後60期的貸款，會以車輛出租的營業所得，辦理貸款，「一毛錢都不用繳」，等到貸款繳完之後，江在將車登記在他名下。

江姓男子因當時急需用錢，繳納房貸，所以相信胡的說法，誤認為只要出名辦理車貸，雙方都可獲利，因此同意允諾出名，胡獲得江的相關證件資料後，向和潤公司辦車貸，購買女友名下的轎車，和潤公司核貸80萬元，扣除手續費3500元後，撥款79萬餘元全進了胡的中古車行帳戶。

胡將貸款的50萬元用於償還女友的汽車貸款，另外20萬餘元，進了自己帳戶，胡僅支付11萬元的報酬給江，但胡後續未將車輛出租以獲取營業所得，反而將轎車交付他人作為借款擔保，且僅繳納3期貸款，約4萬餘元就沒繳納，江經合潤公司催討後才知受騙，報警提告。