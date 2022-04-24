快訊

7.9萬人居家隔離 醫感謝兩種人讓疫情沒有「指數型爆發」

服用輝瑞抗新冠口服藥 出現令人費解的新冠「症狀反彈」現象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

借名買車不出錢還可賺11萬？ 車商詐欺免付貸款吃8月刑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣胡姓男子是二手車商，在2019年間向江姓男子佯稱，若願意借名辦理貸款買車，除可先獲得11萬元報酬外，等車輛出租後，得款還可繳納購車貸款，待貸款繳畢再過戶給他，沒想到胡只繳三期貸款，他才知受騙。

台中高分院認胡涉詐欺得利罪，撤銷改判8月徒刑。

判決指出，胡姓男子是二手車商，為了牟取不法利益，涉嫌在2019年6月間，向江姓男子謊稱，若江願出借名義擔任購買中古車，擔任和潤公司申辦購車貸款借款人，他會先給江11萬元報酬，之後60期的貸款，會以車輛出租的營業所得，辦理貸款，「一毛錢都不用繳」，等到貸款繳完之後，江在將車登記在他名下。

江姓男子因當時急需用錢，繳納房貸，所以相信胡的說法，誤認為只要出名辦理車貸，雙方都可獲利，因此同意允諾出名，胡獲得江的相關證件資料後，向和潤公司辦車貸，購買女友名下的轎車，和潤公司核貸80萬元，扣除手續費3500元後，撥款79萬餘元全進了胡的中古車行帳戶。

胡將貸款的50萬元用於償還女友的汽車貸款，另外20萬餘元，進了自己帳戶，胡僅支付11萬元的報酬給江，但胡後續未將車輛出租以獲取營業所得，反而將轎車交付他人作為借款擔保，且僅繳納3期貸款，約4萬餘元就沒繳納，江經合潤公司催討後才知受騙，報警提告。

台中高分院審結，根據江姓被害人證述，江本來是為獲取11萬元的報酬，才同意借名購車及申辦車貸，本身無意實際占有、使用轎車，卻遭胡誆騙而須負擔繳納車貸義務，胡藉此免除付貸款的不法利益，一審認定胡所涉法條為詐欺取財罪，但實際上是詐欺得利罪，一審認定自有未洽，因此撤銷改判，判刑8月，沒收犯罪所得54萬餘元，全案確定。

苗栗縣胡姓車商在2019年間向人借名辦貸款，不法牟利54萬餘元，台中高分院依詐欺得利罪，判刑8月確定。圖／本報資料照
苗栗縣胡姓車商在2019年間向人借名辦貸款，不法牟利54萬餘元，台中高分院依詐欺得利罪，判刑8月確定。圖／本報資料照

延伸閱讀

恐怖畫面曝光！轎車騰空飛對向車道 無辜女騎士遭撞不治

假賣雙B中古車逼繳貸款 被害人繳不出錢慘遭毒打

酒駕男街頭蛇行玩命 警飛車追逐...最後他自撞就逮

影／轎車駕駛聽到異音 車停國道路肩瞬間冒火

相關新聞

網路刊登賣物假訊息引人上鉤 台中男獲利11萬吃2月刑

台中市陳姓男子為了增加收入，在網路二手交易社團，刊登車床、螢幕等二手品販售，不過實際上並無相關商品，有22名網友看到，有...

借名買車不出錢還可賺11萬？ 車商詐欺免付貸款吃8月刑

苗栗縣胡姓男子是二手車商，在2019年間向江姓男子佯稱，若願意借名辦理貸款買車，除可先獲得11萬元報酬外，等車輛出租後，...

莽男和女友起口角 亂丟球棒菜刀嚇壞路人判罰5千

謝姓男子駕車行經台南市中西區府前一街，謝與女友發生口角爭執，謝將放置在車內球棒往外丟向他女友洩憤，嚇到路人起爭執，謝又拿...

自製長槍打鳥吃 移工反吃官司

台中泰國籍孟姓移工為了想獵捕鳥隻替自己加菜，竟撿來廢鐵、不鏽鋼及木把手，在宿舍自行製成一把具殺傷力的土製長槍，於河堤狩獵...

隱瞞殺人未遂前科 榮民就養金遭追回

台中王姓老榮民經退輔會就養安置，但退輔會查到他三十年前曾犯殺人未遂罪，通知王繳回十年來領到的就養金一百七十七萬多元，王主...

開玩笑偷襲摸女臀一把判拘役50天 佛心法官寫勸世文

基隆一名男子去年在某處公共場域，趁一名女子不注意時，以手觸摸女子臀部，法官認為男子為滿足自己開玩笑情緒，以偷襲方式不當觸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。