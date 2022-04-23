開玩笑偷襲摸女臀一把判拘役50天 佛心法官寫勸世文

基隆一名男子去年在某處公共場域，趁一名女子不注意時，以手觸摸女子臀部，法官認為男子為滿足自己開玩笑情緒，以偷襲方式不當觸摸，有損害被害人人格尊嚴，日前依違反性騷擾防治法判他拘役50天，可易科罰金，換算下來要支付5萬元。

法官在判決書洋洋灑灑寫600多字的「勸世文」，勸被告不要自我感覺良好，以令人不堪的手法對女性身體任意觸碰，不尊重個人對於身體自主權利，造成損人不利己後果，凡事不要只考慮自己，也要有為對方考慮的同理心。

基隆地院判決書指出，依我國一般正常社交禮儀，臀部並非他人所得任意碰觸的身體部位，且一般人皆以衣著覆蓋遮隱，意在保持個人私密。

法官審理指出，男子為滿足自己開玩笑情緒，趁告訴人不及抗拒之際，突然伸手觸摸其臀部的行為，在客觀上已屬偷襲式、短暫性並具有性暗示之不當觸摸，欠缺尊重他人身體自主權利觀念，造成告訴人心理受羞辱恐懼。

法官勸被告切勿自我感覺良好，以令人不堪手法對女性身體任意觸碰，不尊重個人對於身體的自主權利，造成損人不利己之後果。

「若人出巧詞，誠以接之，若人出厲詞，婉以答之，若人出謔詞，默以待之，自己不使氣，自然言少，自然心安，且自己真心誠意善待他人者，他人自然會尊重自己，自己怎樣對待他人，他人也會怎樣對待自己」。

法官說，否則，種如是上開因、得如是果，硬擠進獄牢世界，最後搞的遍體鱗傷的還是自己，何必自己害自己呢？自己以真心誠意之為別人多想想之同理心，永無惡曜加臨，正邪善惡完全繫在自己這念心之當下抉擇，善惡兩途，一切唯心自召，禍福攸分，夫心起於善，善雖未為，禍已不存。

或心起於惡，惡雖未為，福已不存，亦莫輕自我感覺良好之小惡，以為無殃，水滴雖微，漸盈大器，氣自我感覺良好惡習，歷久不亡，小過不改，積足滅身，是自己當下一念氣憤之塞智為昏、變恩為仇、染潔為污，來不及救自己，才後悔，為時則晚。