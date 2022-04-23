驗票時念出目的地引衝突 高鐵列車長遭攻擊還被罵「母狗在亂咬」

許姓女子搭高鐵經蔡姓列車長驗票，認為對方念出「目的地台北站」洩漏她個資，竟以衝撞、肘擊攻擊蔡，還當眾罵列車長是「母狗」、「在那邊亂咬」，鐵路警察獲報有人攻擊列車長逮捕她；一審依傷害、公然侮辱判許拘役25日，二審撤銷改判拘役20日，全案確定。

檢方起訴指出，許女2019年1月30日搭高鐵行經苗栗時，經蔡姓列車長驗票並口頭確認她目的地是台北站，許認為在公眾場所被洩露個資，竟朝蔡推撞、用手肘攻擊，下車前還佯裝講電話，對著蔡女辱罵「更況是1隻狗還母的，把它打死」、「像這樣放出來咬人」。

許還繼續說「在那邊亂咬，怎麼被人灑狗血、沾狗肉都不知道」，蔡女經向鐵警報案提告公然侮辱、傷害。

台中地院一審時，許女坦承因對蔡驗票不滿，但矢口否認傷害、侮辱，辯稱沒有衝撞她，拿手機講這些話，是不希望人家以為她是神經病，只是抒發個人私事的心情，並非針對蔡女辱罵。

蔡女證稱，當時驗票依正常程序向蔡女說「台北謝謝您」，許就質疑被透露行程，還反問她住家地址、身分證字號，自己微笑面對持續查驗，許就喃喃自語離開，之後突衝向她撞過來，還整個人貼壓在她身上，也提出驗傷佐證。

法院也發現，許當時在高鐵車廂玄關以「母狗」、「在那邊亂咬」及「灑狗血」等語，顯然是在不特定多數人得共見共聞的場所，言語也是對人格輕蔑、不屑的辱詞，帶有嘲諷足令人難堪，毀損名譽，依傷害、公然侮辱各判許女拘役20日、10日，應執行25日，得易科罰金。

許女不服上訴，台中高分院就傷害部分，認為一審未就許行為後修正規定，為新舊法比較有瑕疵，撤銷改依傷害罪判她拘役15日。

二審認為，許就蔡女口頭確認她目的地有所不滿，就衝撞、口出穢言，犯後否認也沒和解，依傷害罪判她拘役15日，公然侮辱部分駁回，應執行拘役20日。