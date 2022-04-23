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騎車騎一半沒電 新竹男竟拆路旁機車電瓶偷走

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

許姓男子去年騎車到半路因沒電，竟趁四下無人，利用螺絲起子拆卸路旁的機車車殼，竊取車內電瓶換裝進自己的機車內，得手後離開現場。廖姓車主事後發現電瓶遭竊，氣得報警。新竹地院審理認為許男犯攜帶凶器竊盜罪，處6月徒刑，可易科罰金。

判決指出，事發在去年2月20日晚上8點多，許姓男子意圖為自己不法之所有，騎車行經新竹縣某處，趁無人注意之際，持具有危險性的螺絲起子，大喇喇拆卸停放路旁廖姓男子所有的機車車殼，竊取車內電瓶並換到自己的機車內，得手後加速離開現場。

法官審理過程，許姓男子坦承犯行，依據相關勘查報告、監視器畫面等相關自白都相符，觸犯刑法攜帶兇器竊盜罪的事證明確；法官在判決書中，也直指許姓男子正值青壯，不思以正當方式獲取財物，僅因所騎乘機車電瓶失效，竟圖不勞而獲竊人財物。

法官審酌許姓男子犯後尚能坦承犯行，非無悔意，兼衡其犯罪動機、情節，不過目前還未賠償廖姓車主損失，量處6個月有期徒刑陸月，如易科罰金，以1000元折算1日，另許姓男子竊得的電瓶1只，為犯罪所得，依刑法相關規定，宣告沒收。

新竹地方法院外觀。本報資料照
新竹地方法院外觀。本報資料照

新竹 竊盜 車主

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