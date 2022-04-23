隱瞞殺人未遂前科 老榮民就養10年被撤銷還得繳回177萬

台中7旬王姓老榮民經退輔會就養安置，但退輔會去年查到他30年前曾犯殺人未遂罪，通知停權命他繳回這10年來領到的就養金177萬多元，王控訴遭曲解法令，自己孤苦無依全靠就養金度日，遭收回生活頓失依靠；法院查，王當初是刻意隱瞞前科，認為退輔會撤銷有理，駁回王之訴，可上訴。

經查，王翁本來是退輔會安置的退役官兵，後來退輔會查到他過去曾犯殺人案被判刑確定，去年5月依規定通知他「停止就養」，並追溯至2011年10月1日起，命王繳回10多年來領到的就養費177萬8920元。

王提行政訴訟，主張他是在1989年犯殺人未遂罪被判刑3年確定，自己依規定於2011年滿61歲時向退輔會申請就養，同年10月1日經核定就養；王認為，當時經審核查准、程序一切合法，他經就養後就沒再犯罪，卻在就養10年後突然因他前案停權。

王翁說，自己年過古稀，白髮蒼蒼、風燭殘年且孤苦無依，這10年全靠就養金維生，突被通知停權生活頓失依靠，處境堪憐。也認為退輔會曲解法令，並主張輔導條例第23條中，因犯殺人罪者，永遠停止榮民之權益和憲法第處，有一罪二罰情形。

退輔會台中榮民服務處抗辯稱，依行政程序法規定，受益人原受領法律上原因不存在，受損的行政機關得以書面行政處分確認返還範圍，限期命對方返還。而王翁曾犯殺人罪，卻刻意隱瞞重大事實，認為原處分無違誤。

台中高等行政法院查，王男經最高法院於1990年依殺人未遂罪判刑3年確定，依照退輔導條例第32條第2項中，凡因犯內亂、外患、貪汙治罪條例，殺人罪等經判徒刑，永遠停止其權益，因此王本來就沒有就養的權利，退輔會2011年給與就養處分，就已經不適法。