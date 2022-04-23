改裝車變噪音公害 檢測不合格可罰3600元

新北市環監警三方昨天執行聯合稽查，攔查上百輛汽、機車，取締違規改裝車輛21件，重型機車改裝排氣管18件 ，均依法開罰並要求違規車主限期改善。警方表示，不當改裝車輛拉高轉速所產生噪音令人非常不舒服，儼然已成道路上的公害，警方會持續嚴格執行取締防制噪音車輛，避免擾民及維護安寧秩序。

新北市板橋警分局昨晚與環保局及監理站執行「環監警三方聯合稽查」專案勤務，在轄內城林橋、浮洲橋周邊道路取締改裝汽、機車、噪音車，特別是針對車輛燈光、車身及排氣管等違法改裝行為。

昨晚共攔查100多輛汽、機車，取締擅自改裝LED強光燈18件，車輛違規改裝燈色2件，變更車體1件，違規改裝車輛共21件，無照駕駛2件；另車輛改、換裝排氣管產生噪音，通報由環保署檢驗42件，共計取締18輛重型機車不合格，依噪音管制法等相關規定告發