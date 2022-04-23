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看不順眼持雙刀殺人 男子判刑14年另須賠610萬
高雄市前鎮區鎮東一街2年前發生凶殺命案，陳姓男子遇鄰居的朋友李姓男子多看他一眼，竟持雙刀刺殺李10刀致死。高雄地方法院依殺人罪，判陳14年徒刑，另須賠償死者雙親共610萬餘元。全案可上訴。
判決指出，47歲的陳姓男子患思覺失調症，2020年10月29日下午近4點，在高雄市前鎮區鎮東一街，遇見去當地找朋友的李姓男子，因李看一眼，他認為李瞪他，雙方發生口角，他便回家從廚房拿出1把生魚片刀和1把水果刀追殺李，連刺李的頸、胸、腹、背部及雙手10刀，李當場死亡。
高雄地方院審理時，陳的辯護律師以他患精神疾病，幫他爭取免刑，但法官認為他在案發後仍知道藏刀、接受警詢和檢方偵查時不願作答，又無證據證明有幻聽、幻覺等情形，認為他行凶時沒喪失行為能力，因此無法免刑，依殺人罪判他14年徒刑，服刑後仍須強制監護5年。
死者的父母打民事損害賠償官司，要求陳賠償610萬餘元，陳對此沒意見，法官也認為死者雙親受喪子之痛，精神上有極大痛苦，賠償金額合理，判陳如數負侵權行為之責。
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