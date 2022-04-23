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移工失聯800天酒駕心虛棄車逃逸 馬路折返跑躲警追緝

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄越南籍失聯的阮姓男移工33歲，日前與友人聚餐飲酒，返家時，騎機車酒駕，沿途遭巡邏員警發現，嚇得棄車逃逸，眼看警方就快追上，他竟在馬路上折返跑躲避，後又鑽進進狹小巷弄，試圖躲過警方，最終仍遭警制伏，經酒測，發現酒測值每公升達0.84毫克，警詢後，將他依公共危險罪移送。

楠梓警分局右昌派出所員警4月20日晚上9時，發現阮男騎車時，左搖右晃疑似酒駕，試圖上前攔查，豈料，阮見狀突然棄車拔腿狂奔，員警騎著警車在後追捕，他竟在馬路上，來回折返跑企圖干擾警方追捕。

隨後，阮男鑽進機車無法進入的狹小巷弄內，員警也趕緊下車追捕，並當場將他制伏，經酒測，發現酒測值每公升達0.84毫克，明顯違規，另追查身分發現，阮在台失聯800多天，因難耐工作壓力逃逸，遭雇主通報失聯。

阮男由於逃逸超過2年，本以為不會被捕，因當天與朋友聚餐飲酒，因酒駕栽在員警手上，警詢後，將他依公共危險罪移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄越南籍失聯的阮姓男移工33歲酒駕為躲警查緝，棄車在馬路上狂奔，遭員警壓制逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄越南籍失聯的阮姓男移工33歲酒駕為躲警查緝，棄車在馬路上狂奔，遭員警壓制逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄越南籍失聯的阮姓男移工33歲酒駕為躲警查緝，棄車在馬路上狂奔，遭員警壓制逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄越南籍失聯的阮姓男移工33歲酒駕為躲警查緝，棄車在馬路上狂奔，遭員警壓制逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄越南籍失聯的阮姓男移工33歲酒駕為躲警查緝，棄車在馬路上狂奔。記者陳弘逸／翻攝
高雄越南籍失聯的阮姓男移工33歲酒駕為躲警查緝，棄車在馬路上狂奔。記者陳弘逸／翻攝

酒駕 酒測

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