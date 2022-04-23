總統大選前發布民調挨罰百萬 遠見雜誌興訟敗訴

中選會認定遠見雜誌於2020年總統大選前，違法發布有關選舉的民意調查資料，開罰遠見公司及代表人共計新台幣100萬元。遠見不服提告，法院日前認定開罰無誤，判敗訴，可上訴。

台北高等行政法院判決指出，中央選舉委員會辦理第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，投票日為2020年1月11日。

判決指出，民眾於2020年1月4日在遠見天下文化出版股份有限公司所經營的遠見雜誌網站，點擊閱覽標題為「政黨支持度綠升藍跌 三成民眾對大陸印象變差」文章，內文提及，藍綠兩大政黨的支持度已呈現大幅翻轉的情況，是否間接影響到民眾的投票意願，值得觀察。

判決表示，文章也公布圖表指出，國民黨認同度降至18%，民進黨升至33.8%等語，並以線圖佐以具體數字，呈現民眾近年對特定政黨認同度及藍綠認同傾向消長變化的情形，文末提及調查對象為台灣22縣市、20歲以上民眾，以電腦輔助電話訪問，經抽樣樣本規模為1084人等語。民眾向中選會舉發。

中選會認定，遠見公司於2020年1月3日（即選舉投票日前10日起至投票時間截止前），發布有關選舉的民意調查資料，依違反總統副總統選舉罷免法，於同年7月16日裁處遠見公司及其高姓代表人各50萬元罰鍰。遠見不服，循序提起行政訴訟，請求撤銷原處分。

遠見主張，本件原本台北巿選委會調查認為沒有違法，建議不予裁罰，且民意調查內容，並非針對大選有關「候選人」或「選舉」的投票意向，應不屬選舉民調，且問卷內諸多題目均為每年固定詢問，政黨支持度是指受訪者平常對政黨主張認同傾向之比例，也不是投票意向。

法院指出，北巿選委會的決議，僅具建議性質，仍須由中選會進行審議並作出是否裁罰；大選投票日將屆之際，將民眾有關政黨認同度所為的意見表達，予以調查彙整計算的資料，當然符合選罷法所稱「有關選舉的民意調查資料」。

法院認定，原處分裁處遠見公司及高姓代表人各罰鍰50萬元，已屬法定最低罰鍰，本件沒有因個案情節，另有應審酌事項或依法應加重或減輕事由，本件也沒有裁量瑕疵或違反比例原則等情形，原處分並無違誤，判遠見敗訴，可上訴。