聽新聞
test
0:00 / 0:00
不滿前男友另結新歡 吃醋女張貼不雅傳單遭判拘役40天
高雄吳姓女子不滿前男友另結新歡與黃女同居，吳女一氣之下，到黃女住處張貼「破麻女人...當小三又是慣犯」、「你們兩個狗男女」等不實內容的傳單；事後黃女報警並提告，吳竟辯稱「不認識黃女」，又否認犯行，經審理，地院將她依散布文字誹謗罪，處拘役40天。
判決指出，吳女去年2月14日下午2時，在黃女住處門口，張貼「李男同居黃破麻女人...當小三又是慣犯」、「李男破麻黃女小三」、「你們兩個狗男女」等不實內容的傳單，明顯涉犯公然侮辱並指摘足以毀損對方名譽。
黃女發現傳單後報警，警方循線找到吳女，她竟矢口否認犯行，還辯稱，「我所有事情都是找李男而已；還說，不認識黃；「更不知道她姓黃，剛好是寫李男黃色的小三」。
地院認為，吳女因不滿前男友與黃女同居，心生氣憤張貼傳單，傳單內容明確表示針對李與黃兩人，且傳單內容具侮辱性的文字辱罵、誹謗他人，犯罪事實明確，吳所辯的卸責之詞，不足採信。
地院審酌，吳女未能理性處理不滿情緒，卻在黃女住處門口張貼不雅文字，不實指摘，損害他人名譽，且犯後否認犯行，未能與對方達成和解；經審理，地院將吳依散布文字誹謗罪，處拘役40天，全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言