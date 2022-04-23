當街揮刀叫囂、辱罵三字經 三太子乩童無罪但需監護1年
台南陳姓男子自稱是三太子乩身，前年3月24日上午在安南區本原街路段，對著往來民眾及上班行經人車持西瓜刀揮舞，大聲叫囂及辱罵三字經，致行經人車及附近住戶心生畏懼，紛紛走避，經鑑定他應在精神病症狀影響下無從辨別其行為是否違法，法官判無罪並令入相當處所監護1年。
當時警方接獲民眾報案後到場處理，將陳男強制送醫，經調閱現場監視錄影器及附近住戶證詞，發現他持刀行蹤，檢方認他涉犯恐嚇公眾罪嫌起訴。檢方認為，這與一般乩童多在特定場合起乩，接受他人問事，乩童某些超乎常人舉止符合現場眾人預期，不致引發公眾恐慌情況有別。
台南地院委請嘉南療養院鑑定，陳男在會談中突然發出怪聲，表示三太子附身所致。他於18歲發病，因精神症狀至該院門診就醫，及在該院精神科急性病房住院多次，診斷思覺失調症。
鑑定報告指出，陳男18歲發病，當時因情緒起伏大、失眠、聽視幻覺、被害妄想干擾等，至該院門診求治，20歲首次住院，在抗精神病藥治療下病情改善，但出院未再返診服藥，多次病情復發住院多次，曾拿金爐蓋子砸破鄰居玻璃、攻擊母親、拿法器捶打自己、用大賣場的刀子插自己的背等。前年12月底，他脫光衣服騎車上街與貨車發生擦撞，住院中經治療精神症狀緩解。
而陳家為神明道場，祭拜三太子、玄天上帝等，母親表示全家都是神明代言人，對於兒子混亂行為母親多以神明附身為由，但仍會回門診幫兒子取藥，母子都認為，服用精神科藥物可以退駕。
報告表示，案發時陳男的自語謾罵、怪異行為、應為精神症狀發作對社區的干擾。陳男於案發當時，應在精神病症狀影響下，而無從辨別其行為是否違法，已達因精神障礙導致欠缺辨識行為能力的程度。
然而，檢方認為，陳男在案發當時有滑手機的行為，可見他與現實世界還有一定的連結，是否符合刑法第19條喪失辨識能力的程度，仍有疑慮。
台南地院依嘉南療養院鑑定報告，認陳男無罪，且考量陳男家庭支持系統不佳，出院後陳男及母親均無病識感，本案為員警到場後強制就醫，顯見家屬對於他行為及情緒安撫控管、就醫、服藥規律性的協助能力有限，兼衡其再犯可能性及對公共安全產生風險，令入相當處所，施以監護1年。
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