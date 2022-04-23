為1000元報酬亂丟有害廢油桶 男被判要坐牢1年半

范姓男子去年以1000元代價受託處理2大桶廢油桶，但他竟未循正規管道處理，任意亂丟在新竹縣某私人土地，警方與環保局人員循線查獲送辦。新竹地院審理認為范男為任意棄置有害事業廢棄物累犯，且危害環境，依廢棄物清理法判處1年6個月有期徒刑，並沒收1000元犯罪所得，可上訴。

判決指出，范姓男子明知其未領有廢棄物清除、處理許可文件，去年3月3日下午，在桃園市八德區受不明人士委託，以1000元代價，清除、處理閃火點小於攝氏40度，內裝有害事業廢棄物的液體2大桶後，當天晚上駕駛小貨車前往新竹縣1名林姓男子所有土地棄置，隔天就有民眾發現被亂放油桶，立刻報警。

法官審理認為，范姓男子棄置的廢棄物2大桶，經送鑑後閃火點均小於攝氏40度，且依據檢驗中心檢測報告確定為有害事業廢棄物，范姓男子任意棄置有害廢棄物即離去，後續並無移轉或後續處理之計畫或意圖，顯屬非法從事有害事業廢棄物的棄置行為。

范姓男子所為已經觸犯廢棄物清理法第46條第1款之任意棄置有害事業廢棄物及同條第4款之非法清理廢棄物等罪。法官也認為，有害事業廢棄物含有危害生態成分，任意棄置對於環境汙染破壞嚴重，可能引發生態浩劫，情節較重，依刑法第55條規定，應從廢棄物清理法第46條第1款之罪處斷。