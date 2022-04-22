國務機要費更二審今辯結 馬永成、林德訓：1塊都沒拿

台灣高等法院審理國務機要費案更二審，今傳一審分別遭判20年、16年的總統辦公室前後任主任馬永成、林德訓，言詞辯論8小時終結，除停審中的陳水扁外，合議庭定7月15日宣判。馬主張國務機要費性質如特別費，前出納陳鎮慧製作的是「核銷單」，特偵組卻改成「『內部』核銷單」硬扣他們有內部審核權限。

吳淑珍、陳致中、黃睿靚、陳鎮慧、吳的助理蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶部分，8日已先辯論終結。立法院現正審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，馬永成表示，有人說可能是為個案修法，他認為這樣的說法只對一半，因為僅總統有國務機要費，無法有通案。馬說，全國6千多名首長有特別費，當年修法時國民黨有不同意見，民進黨退讓而讓特別費除罪化先過關，國務機要費未納入不是基於法理，而是政治妥協。

檢察官今論告指國務機要費是民脂民膏，不管名稱要叫特支費、特別費或機密費，都應與總統公務執行有相當關聯才能支用，挪作私用，人民不能容忍。陳水扁聲稱21項、總計1億3300萬元支出是真的；檢方指重點不是支出，而是詐領、侵占，且「即成犯」是犯案當下就成立，與事後如何使用錢無關。檢方認為馬永成、林德訓犯刑法行使偽造文書、使公務員登載不實與貪汙治罪條例侵占、詐取財物罪。

馬永成表示，幕僚不可能准否總統的機要費，領據、發票都是原始憑證，符合審計規定，且國務機要費是由會計人員審核，不是總統府辦公室的人。馬說，陳鎮慧在案發前廿年就在扁家工作，那時他還在念大學，吳淑珍對帳很仔細，從卷證資料可證他非管控、准駁之人。

馬說，本案纏訟16年，當年政黨輪替、又是少數執政，新政權面對充滿敵意、歧視的環境，審計部的抽查人員還嚴苛抽查，案件爆發時因氛圍嚴厲肅殺，會計處人員面對訊問避重就輕、言不由衷，而認罪的陳鎮慧證詞昧於事實。馬今也為在「南線專案」不實陳述致歉，但強調不知道吳淑珍蒐集別人的發票；他數度舉馬英九特別費案為例，指自己的情節比馬的幕僚輕卻遭重判，令人唏噓。