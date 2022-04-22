快煮壺把手斷裂害老婦燙傷住院40天 東元、供應商旺德電通要賠71萬

八旬沈姓老婦因東元快煮壺手把斷裂，被熱水嚴重燙傷左手、腹部、鼠蹊部和下肢，接受多次清創植皮手術，她提告求償894萬餘元，台北地方法院認定東元公司及供應商旺德電通應連帶賠償71萬餘元，可上訴。

沈婦主張，2017年2月12日在量販店購買東元公司的TECO不鏽鋼快煮壺，隔年10月29日使用快煮壺倒水時，手把突然斷裂，導致她左手、腹部、鼠蹊部及下肢嚴重燙傷，送醫接受清創植皮手術，住加護病房40天才出院，還得定期回診。

她認為，快煮壺具有危害性，且設計有重大瑕疵，造成她因疼痛無法成眠，如廁沐浴諸多不便，飽受煎熬，身心受到嚴重打擊，要求東元、旺德電通連帶賠償醫藥費、看護費用、精神慰撫金和5倍懲罰性賠償金，共計894萬餘元。

東元、旺德電通反駁，該款快煮壺是2015年12月至2017年5月間進口，銷售前已依法取得安全性檢測證明，符合當時的國家標準，且根據塑膠工業技術發展中心實驗室試驗報告，無法排除是消費者使用的關係而導致快煮壺材料劣化。

再者，依台灣德國萊因技術監護顧問公司的試驗報告，同款快煮壺符合銷售時國家安全標準；縱使認定公司應負損害賠償責任，沈婦本身有慢性疾病、老年癡呆症、骨質疏鬆症等，導致損害擴大，應減輕公司的賠償責任。

法院指出，根據沈婦的外籍看護作證表示，當天早上用快煮壺煮熱水，正要沖奶粉時，把手斷裂、壺身撞到桌上，熱水就噴到婆婆身上，可以認定是快煮壺手把斷裂，與壺身脫離，才導致熱水潑灑到沈婦而受傷。

法官認為，該款快煮壺銷售前雖以「同系列、不同型號」的商品送驗，取得安全檢測證明，但無從代表之後製造出來的每個產品「必定」都符合標準；另也無法用快煮壺有取得商品驗證登錄證書，就推認是消費者使用導致塑膠件劣化。同理，萊因公司是測試「新品」快煮壺是否符合標準，無從推認案發的快煮壺就符合標準。