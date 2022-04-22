殺妻對折塞塑膠桶判無期 桃院：不忍孩子同時失去雙親

桃園一名吳姓男子懷疑妻子外遇，竟徒手暴打妻子至臉部嚴重變形，又以摀口鼻方式將人悶死，事後還將人塞進橘色塑膠桶，直到隔天才向警方自首；桃園地院審理此案，認為吳男殺意至堅，手法殘忍泯滅人性，應予最嚴厲制裁，但不忍吳男2名幼女因案同時失去雙親，今依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身。

事情發生在去年11月30日，吳男懷疑妻子有外遇，趁妻子不注意時偷看對方手機，結果引對方不滿，發生嚴重爭吵。過程中，他赤手攻擊妻子致頭部、臉部變形，打到連自己雙手也都腫起，仍用手捂著對方口鼻，導致對方窒息死亡。

審理時，吳男坦承先動手，但否認殺人犯意，辯稱是妻子講話太難聽，嗆聲要他們的小孩叫別人爸爸，他才會用手摀住對方嘴巴，後來見對方仍用鼻音發出聲音，才又蓋住鼻子。他表示，自己沒有將妻子對折塞進塑膠桶，是將她抱進塑膠桶放，之所以會這麼做，主要是怕小孩子回家發現異狀。

吳男強調自己不是有意殺人，在最終陳述意見時淚灑法庭，泣訴「我原本有3個寶貝（指妻子和2個女兒），現在剩2個，我想回去看他們，我真的不是故意的」，希望法院考量他自首、無前科等情酌減其刑。

法院認為，吳男與妻子結婚5年並育有2女，固然懷疑妻子有外遇，但妻子始終否認，且外遇並非罪大惡極，但他竟出重拳毆打對方致重傷，又用手摀住對方口鼻致，冷血無視對方死前掙扎，足認他不念舊情，殺意甚堅，手段殘忍泯滅人性。此外，吳男犯後一再否認殺人意圖，對於妻子家屬的補償隻字未提，應改予最嚴厲制裁。