快訊

高雄港清淤工落海 遭螺旋槳掃到血肉模糊慘死

疫情燒不停 黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄暴力討債集團凌虐被害人逼簽本票 主嫌遭聲押禁見

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名林姓男子為首的暴力討債集團假藉幫忙討債，以徒手毆打被害人，強迫被害人簽數百萬本票，至少3人受害，林園警分局、鳳山警分局、仁武警分局、刑事局八大隊偵六隊等單位獲報，在高雄地檢署指揮下同步執行全國大掃黑專案行動，4月18日於大寮區查緝林男為首的犯罪集團共3人到案，林姓主嫌經高雄地方法院裁定收押禁見。

據了解，林男（38歲）為首的暴力討債集團自去年（2021年）4月起陸續假藉介入債務清償方式取得債權後，再以恐嚇威脅等暴力手段向被害人強行索討債務，被害人不從就糾眾到被害人工作地點持棍棒毆打、強簽本票等手段逼迫妥協，已知至少有3名被害人遭同樣手法脅迫簽下本票共百萬元。

林園區一名民眾今年2月下旬因修車後沒多久車子又出問題，覺得是汽車修配廠問題，請林男幫忙「討公道」，林男找多人前往，由林男徒手毆打汽車修配廠老闆腹部，並脅迫簽下60萬元本票，汽車修配廠老闆擔心事後再遭林男等人報復立即報警。

林園警分局查後發現，林男為首的暴力集團與仁武、鳳山民眾通報類似案件有關，由高雄地檢署檢察官指揮，與鳳山警分局等單位執行同步全國大掃黑專案行動，專案小組經布線追緝，本月18日於大寮區一舉逮獲林男等3人，另搜索查扣小型衝鋒槍1把、手槍3把、子彈204發、行動電話1支、手銬一付等贓證物，全案依組織犯罪防制條例、恐嚇取財得利、恐嚇、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

林男認為只是幫忙討債，否認犯罪，高雄地方法院裁定林男聲押禁見，另兩名共犯其中呂姓男子10萬元交保候傳、曾姓男子無保請回，警方持續追查是否還有其他共犯中。

高雄林姓男子為首的暴力討債集團假借幫忙討債，以暴力方式毆打被害人並脅迫簽下上百萬本票，警方成立專案小組查緝，搜索查扣多把手槍、衝鋒槍。記者陳玫伶／翻攝
高雄林姓男子為首的暴力討債集團假借幫忙討債，以暴力方式毆打被害人並脅迫簽下上百萬本票，警方成立專案小組查緝，搜索查扣多把手槍、衝鋒槍。記者陳玫伶／翻攝
高雄林姓男子為首的暴力討債集團假借幫忙討債，以暴力方式毆打被害人並脅迫簽下上百萬本票，警方成立專案小組查緝，搜索查扣多把手槍、衝鋒槍。記者陳玫伶／翻攝
高雄林姓男子為首的暴力討債集團假借幫忙討債，以暴力方式毆打被害人並脅迫簽下上百萬本票，警方成立專案小組查緝，搜索查扣多把手槍、衝鋒槍。記者陳玫伶／翻攝

恐嚇 債務 高雄市

延伸閱讀

台糖高雄中安物流園區估2026完工 年產值上看26億

高雄愛河端午龍舟嘉年華復辦 60萬獎金開放爭奪

宮廟陣頭當掩護 嘉縣警破暴力討債集團

高雄愛河龍舟賽今年6月復辦 邀各路好手爭60萬總獎金

相關新聞

殺妻對折塞塑膠桶判無期 桃院：不忍孩子同時失去雙親

桃園一名吳姓男子懷疑妻子外遇，竟徒手暴打妻子至臉部嚴重變形，又以摀口鼻方式將人悶死，事後還將人塞進橘色塑膠桶，直到隔天才...

和解歹戲拖棚 陳雪生、范雲性騷擾疑雲持續訴訟

今年1月28日在民進黨團總召柯建銘的居中調停下，立委陳雪生與范雲兩人針對先前的國會性騷擾事件接受調停，達成和解，也撤回告...

高雄暴力討債集團凌虐被害人逼簽本票 主嫌遭聲押禁見

高雄市一名林姓男子為首的暴力討債集團假藉幫忙討債，以徒手毆打被害人，強迫被害人簽數百萬本票，至少3人受害，林園警分局、鳳...

他搭霸王車還借款 半月狂詐16小黃司機

郭姓男子上月搭乘計程車時向司機藉故向司機借款後，未付車資逃逸得逞，食髓知味，又故技重施15次，得手1萬餘元，警方介入偵辦...

星座專家爆前夫「習慣找不同女生」 法院今判賠20萬元

星座專家白瑜在媒體揭露結婚當天發現張姓前夫外遇，「習慣性尋找不同女生」，刑事挨告加重誹謗罪，判拘役25日；民事部分，張求...

機場偷葡萄乾果腹犯加重竊盜 法院憫恕判她免刑

台中一名女子在台中機場公車亭偷曾姓女乘客的葡萄乾吃，一審被依加重竊盜罪判罪輕6月徒刑，二審合議庭發現，該女身障、中度智能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。