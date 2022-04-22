高雄暴力討債集團凌虐被害人逼簽本票 主嫌遭聲押禁見

高雄市一名林姓男子為首的暴力討債集團假藉幫忙討債，以徒手毆打被害人，強迫被害人簽數百萬本票，至少3人受害，林園警分局、鳳山警分局、仁武警分局、刑事局八大隊偵六隊等單位獲報，在高雄地檢署指揮下同步執行全國大掃黑專案行動，4月18日於大寮區查緝林男為首的犯罪集團共3人到案，林姓主嫌經高雄地方法院裁定收押禁見。

據了解，林男（38歲）為首的暴力討債集團自去年（2021年）4月起陸續假藉介入債務清償方式取得債權後，再以恐嚇威脅等暴力手段向被害人強行索討債務，被害人不從就糾眾到被害人工作地點持棍棒毆打、強簽本票等手段逼迫妥協，已知至少有3名被害人遭同樣手法脅迫簽下本票共百萬元。

林園區一名民眾今年2月下旬因修車後沒多久車子又出問題，覺得是汽車修配廠問題，請林男幫忙「討公道」，林男找多人前往，由林男徒手毆打汽車修配廠老闆腹部，並脅迫簽下60萬元本票，汽車修配廠老闆擔心事後再遭林男等人報復立即報警。

林園警分局查後發現，林男為首的暴力集團與仁武、鳳山民眾通報類似案件有關，由高雄地檢署檢察官指揮，與鳳山警分局等單位執行同步全國大掃黑專案行動，專案小組經布線追緝，本月18日於大寮區一舉逮獲林男等3人，另搜索查扣小型衝鋒槍1把、手槍3把、子彈204發、行動電話1支、手銬一付等贓證物，全案依組織犯罪防制條例、恐嚇取財得利、恐嚇、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。