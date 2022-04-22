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星座專家爆前夫「習慣找不同女生」 法院今判賠20萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

星座專家白瑜在媒體揭露結婚當天發現張姓前夫外遇，「習慣性尋找不同女生」，刑事挨告加重誹謗罪，判拘役25日；民事部分，張求償147萬元並刊登判決書內容，台北地方法院今判白瑜應賠償20萬元，可上訴。

張提告主張，他和白瑜2006年結婚、2014年離婚，白瑜前年6月接受媒體訪問、同年8月在星座節目中指控他外遇，「結婚當天抓老公外遇」、「他習慣性尋找不同女生」、「也認為他因為外遇，有很多事情得要聽我的」、「兩個人就是貼臉自拍照」等語。

張認為，他不是公眾人物，白瑜的言論涉及他個人隱私，且與公共利益無關，嚴重侵害她的名譽權，要求白瑜賠償147萬元精神慰撫金，並在判決確定後，在臉書、白瑜的占星網站、部落格等刊登歷審判決書內容30天。

白瑜反駁，新聞是記者採訪後撰寫的，她13年的婚姻經驗都是事實，她闡述婚姻中配偶與其他女生的經歷、內心感受，主觀上沒有貶損前夫的意思。

再者，她確實在婚姻期間，多次發現前夫和多名女生曖昧、聯繫，也有前夫撰寫的悔過書為憑，張也曾在臉書標記和女生貼臉的親密合照，也被公司同事目擊和女性助理雨中約會、摟腰、撐傘、共餐，她的言論有憑有據。

法院認為，白瑜言論雖沒有指名道姓，但明確指對象為前夫，並敘述前夫職業、年紀，均與張的經歷、年籍一致，且張的友人曾轉發報導給張知悉，可證白瑜的言論確實在指涉張。

又白瑜言論主要涉及張在婚姻期間有無和他人交往、外遇，足使外界對張產生婚姻不忠的負面形象，貶損張的名譽，且白瑜未能舉證張「習慣找其他女性」、與不同對象關係密切，即使提出張的悔過書，也不足以證明言論真實性。

判決指出，白瑜言論透過新聞報導、電視節目播放，造成張精神上的痛苦，且張曾請求白瑜不要再談論雙方私事卻未獲回應，直到訴訟中才願意向張道歉，但不被張接受，判白瑜應賠償20萬元。

星座專家白瑜。圖／摘自臉書
星座專家白瑜。圖／摘自臉書
星座專家白瑜。圖／聯合報系資料照片
星座專家白瑜。圖／聯合報系資料照片

婚姻 女生 外遇

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