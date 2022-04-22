機場偷葡萄乾果腹犯加重竊盜 法院憫恕判她免刑

台中一名女子在台中機場公車亭偷曾姓女乘客的葡萄乾吃，一審被依加重竊盜罪判罪輕6月徒刑，二審合議庭發現，該女身障、中度智能不足，也僅是為果腹充飢，犯後還留在現場被逮，並已經拿該葡萄乾6倍價格1200元和曾和解，認為她犯行輕微可憫恕，撤銷改判她免刑，全案確定。

台中地檢起訴指出，該女去年9月13日下午1點多，在台中航空中公車候車亭內，見曾姓女子離開座位就偷走她留下的1包葡萄乾（價值約200元）、悠遊卡等，得手隨即將葡萄乾吃完，經曾回來發現報警被依現行犯送辦。

檢方認為，該女在車站或埠頭為供旅客上下或聚集之地行竊，構成加重竊盜罪嫌，但考量她坦承、態度良好，已經和曾女和解，偵結聲請簡易判決處刑，建請法院量處適當之刑。

台中地院一審簡易庭認為，該女以不正方法取得他人財物，但已和解、坦承，依加重竊盜最輕刑度判她有期徒刑6月，得易科罰金。

經該女上訴請求輕判，台中地院二審合議庭認為，該女行竊地點是在台中航空站公車站的候車室內，當屬旅客必經之地，是犯加重竊盜無誤。

合議庭審酌，該女領有輕度身心障礙證明，患有全身抽搐癲癇、中度智能障礙，可認定她情緒及行為控管不能和一般人同視，且她偷葡萄乾是為了果腹充飢，並非取得財產本身金錢價值，犯罪情節實屬輕微，認為該女上訴有理由。

合議庭再勘驗監視器，發現該女竊得後留在現場吃完葡萄乾，一直滯留長達2小時，直到警方到場實施同意搜索依現行犯逮捕，整體查獲過程都和一般財產犯罪迥異，犯後還以葡萄乾6倍價格1200元和曾女和解。