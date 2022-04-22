職場「多人性霸凌一人」重判 女法官怒：維護司法形象

張姓男子與人聚餐，走到女服務生背後伸手摸她的臀部，以取悅同桌友人，被害人找張理論，張先充耳不聞，後與朋友一起嘻笑，多人霸凌一人，檢察官對張具體求處4月重刑，女法官還嫌不夠，依性騷擾罪重判張有期徒刑6月。

女法官陳采葳判決指出，重判昭顯台北地院杜絕職場性騷擾的決心，張如上訴，「從事上訴審判之法官，於被告未與被害人和解、未獲得被害人之原諒之情形下，不宜輕判，以維護司法對於職場性騷擾、性別霸凌零容忍之司法形象」。

2021年9月29日22時許，張在台北市松山區某餐廳與友人飲酒聚餐，趁女服務員背對餐桌操作點餐機時，走到她身後伸手觸摸她的臀部，被害人報警，張被訴。

法院審理，張姓男子否認性騷擾，辯稱當時氣氛歡樂，他喝酒對女服務生做了不適當的惡作劇，「我堅信我的人格，肯定沒有摸到她」、「她是事後調監視器然後看圖說故事」。

被害人稱，工作時就聽到張姓男子那桌的嬉鬧聲、笑聲，他們討論到女生的身材跟臀部，之後，感覺臀部靠近跨下的地方被摸，她問張在她後面做什麼，張卻背對她、不回應，同桌友人們都在笑。

她稱，因為現場客人多，無法立刻抽身報警，事後調出監視錄影畫面，發現張同桌的客人對其他女同事也有類似行為。

法官勘驗光碟認為，案發時被害人背對張，張觸摸她的臀部後，被害人即轉頭、向前理論，如果張沒有襲臀，被害人不可能自找麻煩甚至甘冒遭人訕笑，陷己於窘境，採信被害人的說法，認定張有罪。

判決書說，張、張的友人都是40歲以上有身分、經濟能力的男人，他們的行止卻不符合社會身分，於酒酣耳熱之際，在被害人身後大聲討論女人的身材、臀部，張還以手比劃被害人的身材，物化女性。

判決說，女服務生想討公道，張卻背著她，這種公然戲弄行為，已不僅是性騷擾，更是性別霸凌，即以性騷擾看看被害人會有什麼反應來娛樂自己及友人，而女服務生年僅20餘歲，反應無效只能隱忍，為此影響工作，到身心科就醫、服藥。