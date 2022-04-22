台電員工跟蹤追愛卻罵她婊子 考績吃丙還想要162萬

台電核電發電處蕭姓員工寫紙條、送水果追求女外包人員，甚至長期跟蹤騷擾，辱罵「婊子、賤人」等語，台電調查後連續2年記過、考績丙等，他認為處分失當，請求台電損害賠償162萬元，並恢復聲譽，台北地方法院指出處分沒有違反比例原則，駁回他的請求，可上訴。

蕭主張，台電受理女方性騷擾申訴案，委員會僅聊天50分鐘就結束調查，委員問題也未審先判、偏袒女方，也沒有調查女方說法是否為真，就認定他性騷擾。

他認為，公司主管惡意陷害，導致他被記過4次，連續2年考績丙等，工作被故意刁難；他當初善意邀請女方進入LINE群組，卻被認為是騷擾，他才生氣地在群組罵很婊、賤，沒有性歧視的意味，公司不該懲處如此重，要求台電給付162萬元，並撤銷2支過、道歉，恢復他的聲譽。

台電反駁，蕭2019年7至9月先對女方職場霸凌，勸導未改記過2次，另2019年9月後經公司評議委員會調查，認定他確實有辱罵「婊子、賤人」，也有追求、持續跟蹤，讓女方感到身心俱疲，決議成立性騷擾案件，再記過2次。

台電認為，公司記過4次、年度考核予以丙等，並沒有不合法之處，且蕭請求撤銷處分的官司已經敗訴確定，蕭請求損害賠償沒有理由。

法院指出，根據女方申訴內容，蕭2019年7至9月言語騷擾、辱罵，即使被單位記過也未改善，又不斷跟蹤，經報案後警方依違反社會秩序維護法開罰，但蕭對警察說就會被罰，還是會繼續跟蹤，導致她壓力大、恐懼、失眠等。