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澎防部「極機密」軍事文件外洩 1上士涉案
陸軍澎湖防衛指揮部蔡姓上士因缺錢，竟將被列為「極機密」的軍事作戰計畫資料，洩漏給身分不明的男子，法務部調查局國家安全維護工作站報請高雄高分檢指揮偵辦，昨天搜索蔡在澎湖的營區辦公室及住處，今天凌晨檢方諭知以6萬元交保候傳。
高雄高分檢表示，蔡姓上士任職澎防部期間，因需款應急，向網路軍人貸款廣告誘惑，遭1名身分不明的男子誘導，要他提供軍事機密以換取酬金，蔡自2020年起，多次違規攜帶電子設備進入營區，刺探、收集不屬於他業務職掌的國軍文書檔案資料，存在他個人電腦，其中含機密等級為「極機密」作戰計畫資料，交付給這名男子。
檢舉人向澎防部舉發後，經澎防部呈報國防部政治作戰局暨所屬軍事安全總隊偵測清查，報由法務部調查局國安站調查，國安站報請高雄高分檢指揮偵辦，昨天上午，檢察官指揮國安站人員，持搜索票到澎湖蔡的營區辦公室及住處搜索，昨晚依陸海空軍刑法、國家機密保護法及國家安全法等罪嫌，將他移送高雄高分檢。
蔡姓上士配合國安站人員調查，昨晚他經移送高雄高分檢，經檢察官複訊，今天凌晨，檢察官諭知6萬元交保。檢方將就相關查扣物件及資料，深入調查，深入查明全案。
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