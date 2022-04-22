愛犬遭撞死肇事者嗆「0市價」高嘉瑜推修法須賠慰撫金

一名飼養吉娃娃3年的林小姐今悲痛指出，先前她將愛犬送到美容店，一名婦人因擅自開門導致愛犬衝到馬路被車撞死，她向該婦人請求精神慰撫金，該婦人卻稱其愛犬「市價是0」，最終法院也僅認定狗是「一般物品」，駁回慰撫金請求。民進黨立委高嘉瑜表示，現行立法忽略動物作為獨立生命體的特殊性，將提出民法修法版本，使飼主得向侵害者請求慰撫金之損害賠償。

許多民眾飼養「毛寶貝」，並將其視如己出，但現行法規對於寵物定義仍是「財產」及「物」的範圍。高嘉瑜今與多名飼主舉行記者會呼籲，我國應比照美國、日本、瑞士等先進法治國家增訂「對動物情感利保護」的立法，考量動物、尤其是寵物與人所具有情感上的密切關係。

高嘉瑜表示，一個國家對待小動物的態度，決定了這個國家的文明程度，然而我國法律對於飼主於動物受侵害死亡時之保護嚴重不足，刑法只能依故意毀損罪論處，刑度輕微；民法也僅能「比照一般財產損害」請求依市價賠償，但若是飼養多年或來源為流浪動物、混種犬，恐因「並無市場」進而導致飼主求償無門。她將提案修正民法第195條，將「對動物情感利益」納人民法權系中保護，使飼主得向侵害者請求慰撫金之損害賠償。

林小姐今聲淚俱下指出，她跟先生結婚20多年，沒有生小孩，只有飼養一隻名叫「JUBY」的吉娃娃，但愛犬被撞死後，肇事者竟稱「這不是什麼大罪、沒有多少錢」，當她向該肇事者請求賠償犬隻費用、工作損失及慰撫金時，肇事者甚至以「市價是0」、「扣除折舊」等話語對她二次傷害，最終法院也僅判賠2萬5000元的犬隻估計價值，並駁回精神慰撫金的請求，「希望司法看見動物價值，如果你們看著動物的眼睛，就知道他們有靈魂！」

法務部科長林裕嘉回應，對於高嘉瑜立法目的、方向表示贊同，不過目前民法對於動物還是定義在財產權「物」的範疇，關於慰撫金部分，是針對被害人子女、配偶、父母等情感連結緊縮特定身分者，若把寵物所有權者納入，可能被質疑子女、配偶、父母以外其他親友身分沒被納入，卻先把寵物納入，價值衡平恐有些問題，必須整體思考配套，將持續討論及研議。