曾在新婚被逮嚇哭妻子 慣竊再犯30餘起竊案被查獲

寸姓慣竊（42歲）從數年前，就舉辦團唱、網聚、桌遊等聯誼活動後，趁機下手竊取他人財物；他多次被逮但不改習性，更曾在新婚時被警方逮捕，嚇哭新婚妻子；日前全台各大體育館傳出失竊案，警方循線追查，發現又是寸嫌犯案，台北市刑大肅竊組逮捕寸嫌送辦。

寸姓男子外表像歌手楊宗緯，數年前他多次應徵推銷人員，上班不到一星期，就行竊辦公室同事財物及信用卡，盜刷後閃辭。由於當時他年輕囂張，將竊取現金鋪在地上，讓寵物狗趴在其上並拍照上網，引發網友注意報警逮人。

他被逮後改變行竊策略，舉辦網聚、桌遊等聯誼活動，趁他人歡唱或聊天時，再下手行竊現金及信用卡，聚會結束迅速盜刷，被害人接獲銀行通知摘被竊。

寸嫌再被逮後，近年再改變行竊策略，專門到體育館行竊運動民眾內的包包財物。

日前北部、中部地區多處運動場、羽球館，連續發生民眾財物遭竊、信用卡遭盜刷案，警方調閱監視器，發現寸嫌佯裝運動人士，趁被害人上場打球，竊取被害人放置場邊皮包內的信用卡，再到商家盜刷。