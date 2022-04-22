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曾在新婚被逮嚇哭妻子 慣竊再犯30餘起竊案被查獲

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

寸姓慣竊（42歲）從數年前，就舉辦團唱、網聚、桌遊等聯誼活動後，趁機下手竊取他人財物；他多次被逮但不改習性，更曾在新婚時被警方逮捕，嚇哭新婚妻子；日前全台各大體育館傳出失竊案，警方循線追查，發現又是寸嫌犯案，台北市刑大肅竊組逮捕寸嫌送辦。

寸姓男子外表像歌手楊宗緯，數年前他多次應徵推銷人員，上班不到一星期，就行竊辦公室同事財物及信用卡，盜刷後閃辭。由於當時他年輕囂張，將竊取現金鋪在地上，讓寵物狗趴在其上並拍照上網，引發網友注意報警逮人。

他被逮後改變行竊策略，舉辦網聚、桌遊等聯誼活動，趁他人歡唱或聊天時，再下手行竊現金及信用卡，聚會結束迅速盜刷，被害人接獲銀行通知摘被竊。

寸嫌再被逮後，近年再改變行竊策略，專門到體育館行竊運動民眾內的包包財物。

日前北部、中部地區多處運動場、羽球館，連續發生民眾財物遭竊、信用卡遭盜刷案，警方調閱監視器，發現寸嫌佯裝運動人士，趁被害人上場打球，竊取被害人放置場邊皮包內的信用卡，再到商家盜刷。

台北市刑大偵查期間，寸嫌今年3月，在台中市南屯區另涉竊盜案，現行犯遭查獲，羈押在台中看守所，北市刑大前往看守所訊問，初步清查被害人達30餘人，犯案地點遍及北部及中部等地區，不法獲利高達數百萬，警方依涉嫌竊盜、詐欺、偽造文書等罪移請北檢偵辦。

寸姓男子趁被害人上場打球，行竊包包內財物。記者廖炳棋/翻攝
寸姓男子趁被害人上場打球，行竊包包內財物。記者廖炳棋/翻攝

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