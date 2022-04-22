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陽明交大曬衣間竊案 新竹慣竊判6月徒刑
國立陽明交通大學6舍地下1樓曬衣間去年頻傳竊案，至少2名住宿學生曬的名牌球衣褲、毛巾等衣物不翼而飛，報警後經監視器畫面過濾逮獲范姓男子。新竹地院審理認為范為累犯且侵入宿舍曬衣間，最後依侵入住宅竊盜判處6月徒刑，可易科罰金。
判決指出，竊案發生在去年3月初，許姓住宿生發現曬衣架上的球衣、美津濃排球褲、愛迪達長褲全都不翼而飛，總價值1500元，事隔2個多月，許姓住宿生曬出的球衣、球褲、護膝、袖套與球襪等又全都被偷走，價值約2200元，同宿舍的蘇姓住宿生在曬衣間掛出的骷顱頭圖樣的帽T、短褲也在同時間遭竊，約價值600元，2人雙雙報案。
經報警處理後，警方逮獲27歲、有竊盜前科的范姓男子涉案。法官審理認為，范姓男子侵入的宿舍曬衣間位於地下1樓，屬於室內空間，也是宿舍的一部分，范未經宿舍住戶同意，擅自侵入宿舍曬衣間，多次竊取衣物，已經觸犯侵入住宅竊盜罪。
范姓男子坦承犯行，法官審理也確認許姓與蘇姓住宿生在警詢指述情節相符，並有監視畫面翻拍照片等事證明確，審酌被告有多次竊盜的前科紀錄，猶不知警惕，宿舍地下室入口未有管制，即恣意侵入竊取財物；最後判處范姓男子范侵入住宅竊盜罪共2罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日。
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