男疑經商失敗自學改造槍彈販售 遭警逮送法辦

林姓男子疑經商失敗，上網學改槍知識並自調彈藥，為求穩定性，會赴國道旁試槍，刑事局掌握線索逮人，搜出3把改造長槍、16把改造短槍及100餘顆子彈等物，警詢後送辦。

刑事局今天召開記者會，偵查第一大隊大隊長盧俊宏指出，去年8月間獲報，有民眾在國道旁試槍，調監視器畫面等資料比對，鎖定住高雄市的50歲林姓男子涉重嫌，與高雄市警察局組專案小組偵辦。

警方查出，林姓男子疑經商失敗，為賺錢涉改造槍彈販售，因先前改造模擬槍賣完，為強化槍枝威力，購置車床等精密性器材，上網學習改槍知識，為節省成本，會自行調配子彈火藥，販售一把改造短槍約新台幣8萬元、改造長槍約10萬元。

警方表示，林姓男子把改造槍械及器材放置在高雄市大社工業區內的某處鐵皮屋並當成改槍工廠，為規避查緝，作息刻意日夜顛倒，專案小組掌握線索，經多月跟監，12日見時機成熟，前往逮人。

專案小組現場搜出大批改造長槍、短槍、模擬槍及139顆子彈和火藥製程筆記本等物，警方說，此案為近10年破獲最大非法改造槍械案。警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例把林姓男子移送高雄地檢署偵辦。

刑事局也循線破獲45歲呂姓男子涉販售改造模擬槍對外販售。警方查出，呂男原經營玩具槍店，因政府修法納管模擬槍，為求牟利，找3名技術人員協助改槍，循線在新北市三重區某工業區內的大型倉庫搜出136把模擬槍、15支改造手槍等物。

警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，把呂男等4人移送新北地檢署偵辦。