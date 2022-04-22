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檢察長「遺珠」今年不候選 29檢察長潛在名單出爐

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

法務部檢察官人事審議委員會民選委員今天公告29名檢察長候選名單，台高檢檢察長邢泰釗獲總統提名、如通過同意獲派檢察總長後，近日傳出接掌邢遺缺呼聲最高的法務部常務次長張斗輝，在名單之列。

比較特別的是，法務部參事林嚞慧未在名單中，他司法官學院32期結業，曾是最高檢察署「特偵一班」成員，負責扁案偵查、蒞庭，林歷來在檢審會獲高度支持，但多次入圍未獲圈選，總成「遺珠」，今年放棄報名。

含職期屆滿與法務部整體規畫，今年將釋出4到6名檢察長職缺，民選委員自明天起將公開徵詢意見，再在29人名單中提出2倍人選供法務部長蔡清祥圈選。

事實上，2020年開始的檢察長遴選作業，民選委員採公開、透明做法，獲全體檢察官支持；2021年繼續採行並增加公告徵求各界意見的時間，今年則繼續沿用，形成良好慣例。

候選名單是20期的法務部常務次長張斗輝、22期的台高檢署主任檢察官呂丁旺、24期的台中高分檢署主任檢察官吳萃芳、24期的高雄高分檢署檢察官蔡國禎、25期的台高檢署主任檢察官陳文琪、26期的行政執行署署長林慶宗、26期的台中高分檢署主任檢察官張宏謀、26期的廉政署署長鄭銘謙。

27期的台高檢署主任檢察官姜貴昌、28期的檢察司司長林錦村、29期的法務部參事郭棋湧、30期的法務部保護司司長毛有增、31期的台高檢署主任檢察官鄭鑫宏。

33期的法務部司法官學院主任秘書李海龍、33期的台高檢署檢察官吳慧蘭、34期的台南高分檢署檢察官曾昭愷、34期的台中高分檢署檢察官謝名冠、35期的台高檢署檢察官曾文鐘、35期的台高檢署檢察官調內政部警政署政風室主任黃錦秋、35期的台高檢署檢察官楊四猛。

36期的台北地檢署檢察官許祥珍、36期的台中高分檢署檢察官郭景東、36期的台高檢署檢察官滕治平、36期的台高檢署檢察官許鈺茹、36期的行政執行署副署長吳義聰、36期的台高檢署檢察官調洗防辦秘書蘇佩鈺。

37期的高雄高分檢檢察官派駐法務部廉政署南調組組長黃元冠、37期的台高檢署檢察官調調查局政風室主任孫治遠，以及38期的台北地檢署檢察官派駐法務部廉政署視察室主任林漢強。

依慣例，法務部長會自入圍名單圈出「最年輕」者派任連江地檢署檢察長，以活化人事，期別「低」的林漢強入圍、獲選機率高；林是「檢察三專生」，提早下一審負責審查、蒞庭業務，被評價真正下一審傳承經驗。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

檢察官 法務部 司法

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