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少女日記寫小蝌蚪、懷孕離家 男友一時衝動下場判3年半

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子透過交友軟體認識13歲國中少女，還約回家發生性行為，對方父母察覺異狀報警曝光，少女日記中還寫下「小蝌蚪抹在手上」、「懷孕就可以離家了」，陳則一再稱不知女友年紀、沒發生關係，法院認為他犯後沒悔意，依妨害性自主罪判他3年6月，可上訴。

檢警調查，陳男2021年11月約少女回家，在未違反她意願下發生性行為，後來少女母親發現異狀，一問之下女兒才說上網認識男友，還跟他回家過夜發生關係。

審理時，陳坦承客觀事實，但辯稱不知道少女實際年齡，對方跟他說讀國二，也是少女要求帶她回家，並稱「確實沒有發生性行為」；陳的辯護人也說，少女事後翻供稱沒有性交，相關DNA鑑定也有可疑之處，也無證據顯示陳主觀上知悉少女未滿14歲。

法院勘驗電話錄音，發現少女父親質問陳男說「你為何要對她做這種事，你明知她只有13歲」，陳沒反駁還說「我知道」，對方繼續追問「你承認跟她上床了對不對」，陳也說「我知道，我一咖使就喜歡她，我也沒辦法克制自己」。

少女也曾在警詢時說，陳知道她年紀，自己有告訴他，陳還說性交後要娶她，之前因想袒護才沒說發生性行為。法院在比對少女在日記中提到「小蝌蚪抹在手上」、「想說懷孕就可以離家了」等語，和細節卻和2人LINE對話間有明顯出入，應認為都是編造之詞，不予採信。

法院審酌，陳男和少女是網友關係，認識沒多久不顧她仍處於身心與人格發展之重要階段，對男女兩性關係懵懂，犯後仍否認無悔意，對未滿14歲之女子為性交罪，判處有期徒刑3年6月。

陳男和少女發生性行為，被依妨害性自主罪判刑3年6月。示意圖。圖／ingimage
陳男和少女發生性行為，被依妨害性自主罪判刑3年6月。示意圖。圖／ingimage

性行為 懷孕

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