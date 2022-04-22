辯稱柑橘放褲袋比較好放否認行竊 逾期上訴遭駁回
嘉義縣江姓男子涉嫌拿取連鎖超市1顆價值19元的柑橘沒有結帳離去，被店員發現報警送辦，嘉義地方法院依竊盜罪簡易判處罰金3千元，江男不服上訴，辯稱「放在褲子內忘了拿出來結帳」，法官駁回其上訴，因為已超過上訴期間。
江男日前涉嫌在某連鎖超市拿取未裝袋的茂谷柑1顆放在口袋內後離去，被超市人員簡女發現報警送辦，今年2月11日被嘉義地方法院依竊盜罪簡易判決處罰金3千元，但是江男不服上訴辯稱，「因為茂谷柑沒有裝袋，比較難取，褲子口袋比較好放，而之後暫時忘了結帳，不是故意犯罪」。但是法官直接駁回江男上訴，因為超過法定上訴期間。
判決書表示，被告涉嫌犯下竊盜案件，經法院於今年2月11日判處有罪在案，依法在今年2月16日將判決書送到嘉義縣被告的居所，由被告本人蓋章收受，已為合法送達。至今年3月10日上訴期間即已屆滿，被告卻一直到3月14日才提起上訴，顯然已超過上訴期間，違背法律程序，且無從補正，因此直接判決駁回。
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