吃加熱年菜竟酒測超標 他騎車上路被判刑2月

吃年菜也有事！新竹市康姓男子今年農曆大年初六吃了含酒精的加熱年菜後騎車被攔，酒測值高達0.27毫克超標，法官審理衡酌相關情節，依公共危險罪判2月徒刑、得易科罰金。

判決指出，今年2月6日晚上11點左右，康姓男子機車返家途經新竹巿東區民生路，因轉彎未打方向燈被員警攔查，現場測得吐氣中所含酒精濃度達每公升0.27毫克，被依違反公共危險送辦。

康姓男子在偵查過程坦承酒駕，法官審理過程也依據相關偵查報告、酒精測定紀錄表等足認康男自白與事實相符，由於事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。

法官審酌康姓男子並非直接飲用酒類，而是因食用含酒精成分之菜餚，導致吐氣所含酒精濃度值達每公升0.27毫克，念其犯後坦承犯行，且幸未肇事造成他人生命、身體及財產法益之侵害。

另兼衡康姓男子平時擔任保全、家庭經濟狀況小康等背景，酒測超出0.25毫克標準，處有期徒刑2月，如易科罰金，以1000元折算1日。