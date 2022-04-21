苗縣教養院生被虐死遭監院糾正 縣府：認真檢討
苗栗縣私立德芳教養院虐待院生致死案，監察院通過糾正苗栗縣政府、衛生福利部，並促請檢察機關釐清案情。苗栗縣政府社會處表示，虛心接受、認真檢討。
苗栗縣政府社會處表示，身為行政機關會虛心接受、認真檢討，有關身障機構的督導管理及退場機制，未來在中央主管機關修法時，苗栗縣政府會將實務管理所遇到的困難適時反映，期望藉由修法，淘汰劣質身障機構，也避免社福蟑螂出現，杜絕不肖人士藉由「照顧身障朋友」之名、騙取社會大眾的愛心，卻傷害弱勢的身障朋友。
私立德芳教養院去年7月底發生自閉症院生疑遭社工及助理人員毆打致死案件，苗栗縣政府社會處去年8月邀 中央官員及專家學者召開重大社會福利事件檢討會議，認為教養院6年來兩度評鑑成績都是丙等且未能提升，加上人力一再流動，已無法維持院生照顧品質，且涉案人員也有身障者，讓與會學者專家無法接受，決議德芳教養院去年8月27日起停辦一年並公告名稱。
苗栗地檢署今年元月間偵查終結，並以私行拘禁致死、傷害等罪嫌起訴教養院3名員工。
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