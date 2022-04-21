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跑去趙少康臉書留言要炸總統府 男遭判刑3月

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

一名梁姓男子去年以臉書暱稱「梁武帝」名義，在趙少康的臉書社團留言板，公開留言「先炸了現在的總統府、前日本總督府、用炸的會比較碎！」警方之後接獲民眾檢舉，將梁法辦；新竹地院審理終結，梁被依恐嚇公眾罪判刑3月。

判決書指出，去年9月9日晚間7點，梁男在新竹市住處用手機連上網路，進入公眾人物「趙少康」臉書社團留言板上，用臉書暱稱「梁武帝」名義，公開留言，稱「先炸了現在的總統府、前日本總督府、用炸的會比較碎！」等加害生命、身體、財產文字恐嚇公眾，事後遭民眾檢舉，警方循線查獲，全案經新竹市警三分局移送新竹地檢署，檢方聲請簡易判決處刑。

法官認為，梁男於公開網站上散佈恐嚇公眾言論，對於公眾安寧造成相當危害，考量梁犯後坦承犯行，態度尚可，加上無前科，審酌決定給予緩刑2年。另外，考量梁因相關法律觀念欠缺以致觸法，為使其於緩刑期間保持良好品行、避免再犯，要求其於判決確定1年內接受法治教育3場次，以收緩刑後效，並宣告於緩刑期間付保護管束。

新竹地院審理終結，梁被依恐嚇公眾罪判刑3月。圖／報系資料照
新竹地院審理終結，梁被依恐嚇公眾罪判刑3月。圖／報系資料照

新竹 恐嚇 趙少康

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